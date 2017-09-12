Астана, 12 сентября, 2017, 13:12 — ИА Регнум. Мини ГЭС построят Россия и Казахстан на территории Южно-Казахстанской области (ЮКО), сообщает пресс-служба акимата ЮКО.

Kazrenco.kz Место, где возможно бдут установленны мини ГЭС. Южно-Казахстанская область

Согласно сообщению, строительством инновационной станции займутся социально-предпринимательская корпорация (СПК) «Шымкент» и российская компания «Росатом Центральная Азия». Договор о сотрудничестве стороны подписали на международной выставке в Астане «ЭКСПО — 2017».

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Новая мини ГЭС будет построена на одной из горных площадок Южного Казахстана, мощность станции составит до 2 МВт. Работы начнутся с сентября 2017 года. Непосредственно производством мини-станций в контейнерах будет заниматься венгерская компания Ganz Engineering and Energetics Machinery, входящая в состав «Росатома».

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Отмечается, что мини ГЭС начнет работу через месяц после доставки контейнера с турбиной и управлением, вырабатывая до 1 МВт электричества. Управлять мини-станций можно будет дистанционно через спутник. Если пилотный проект окажется успешным, компании планируют распространить опыт строительства мини ГЭС в других странах.

Напомним, всего в Казахстане работают 119 электростанций, из которых 18 — гидроэлектростанции. В ЮКО расположена одна крупная Шардаринская ГЭС и несколько малых станций на реке Келес.