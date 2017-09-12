Москва, 12 сентября, 2017, 12:47 — ИА Регнум. На юго-востоке Москвы найдена убитой 23-летняя девушка. На ее теле обнаружены колото-резаные раны, сообщает 12 сентября Главное следственное управление СКР по Москве.

Maarten Van Damme Окровавленный нож

Прохожие обнаружили погибшую утром 12 сентября возле жилого дома на улице Краснодарская. На место прибыли следователи, они расспрашивают очевидцев. Также устанавливается лицо, причастное к совершению преступления.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Расследование дела продолжается.

Как уточняет НТВ, погибшая девушка была уроженкой Таджикистана, а убийца может являться ее соотечественником. Злоумышленник не менее семи раз ударил жертву ножом, а затем скрылся с места преступления, оставив девушку умирать.