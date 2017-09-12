Санкт-Петербург, 12 сентября, 2017, 14:09 — ИА Регнум. Около 100 тысяч человек поучаствовали в петербургском крестном ходе и празднике в честь Дня перенесения мощей князя Александра Невского. Такие данные приводит ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Между тем, по оценкам участников событий, на Невский проспект вышли около 20 тыс. человек, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Крестный ход на Невском

Дарья Драй ИА REGNUM Крестный ход на Невском

В связи с православным праздником власти перекрыли главную магистраль города в середине дня. В 9:30 в Казанском соборе прошла праздничная литургия, которую возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

Дарья Драй ИА REGNUM Варсонофий, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский

К 11:00 верующие высыпали на Невский, процессия двинулась в сторону Александро-Невской лавры. Сразу после хоругвеносцев в голове колонны шествовали чиновники Смольного, включая вице-губернатора Игоря Албина, а также депутаты Заксобрания под предводительством спикера Вячеслава Макарова. Был среди участников и депутат Госдумы Виталий Милонов. Все они переговаривались друг с другом по ходу движения, пока сзади пел церковный хор. Губернатор Георгий Полтавченко по каким-то причинам решил встретить верующих уже на месте, на площади перед лаврой.

Следом за чиновниками и депутатами сформировалась колонна обычных горожан, в середину которой врезались несколько групп: пара десятков фанатов «Зенита» с сине-бело-голубыми стягами, казаки с иконами, дюжина людей с имперскими флагами и несколько десятков представителей движения «Сорок сороков», специально прибывших из Москвы.

Люди с «имперками» развернули две идентичные растяжки против фильма «Матильда» Алексея Учителя об отношениях наследника престола и балерины Кшесинской. Одна гласила, что «Матильда» — пощечина русскому народу», другая — «Честь государя — честь народа». При этом несущие их люди заявили, что друг с другом не знакомы.

Дарья Драй ИА REGNUM Плакат недовольных фильмом Матильда

Впереди них с портретом последнего императора в руках шествовал Дмитрий Матлин, представитель «Александровского исторического общества» и хороший знакомый Игоря Стрелкова. Он тоже сказал, что людей с растяжками не знает. «Мы не хотели бы пиарить «Матильду». Такие фильмы следует снимать за свои деньги, а не за государственные», — заметил он. Матлин подчеркнул, что «оскорблять императора» никому не позволено.

Дарья Драй ИА REGNUM Портрет семьи Романовых

При приближении к площади Александра Невского три упомянутые группы с флагами принялись оглушительно скандировать «Христос воскресе — воистину воскресе» на манер футбольных кричалок, но быстро замолкли.

Дарья Драй ИА REGNUM Крестный ход на Невском

Помимо пения хора шествие сопровождал и колокольный звон: звонари расположились у стелы на площади Восстания и у памятника князю перед лаврой. Достигнув площади, верующие попытались протиснуться ближе к установленной там сцене и входу в лавру, но их оттеснили полномочные сотрудники с возгласами: «Пропустите депутатов». Обычные горожане столпились на отдалении от сцены за ограждениями.

К собравшимся сначала обратился митрополит Варсонофий, который напомнил о событиях октября 1917 года, заметив, что Россия до сих пор расплачивается за желание коммунистов изменить мир вокруг без оглядки на божественное участие. Затем к горожанам обратился губернатор Георгий Полтавченко, кавалер ордена Александра Невского. Но самым ярким, пожалуй, стало выступление спикера ЗакСа, главного петербургского единоросса Вячеслава Макарова.

«У России своя, особая миссия, особое предназначение. Великое предназначение России в том, чтобы решать проблемы, которые не может решить ни одна страна в мире. Россия миродержавная сила, последняя надежда бога на планете Земля», — сообщил он.

Дарья Драй ИА REGNUM Игорь Дивинский, Александр Тетердинко и Вячеслав Макаров (слева направо)

По мнению председателя городского парламента, «господь незримо ограждает Россию от недругов», так как бережет ее, ведь «там, где вера православная, там всегда победа».

Он тоже напомнил, что ровно сто лет назад произошли события, которые ввергли страну «в безумства и пучину Гражданской войны».

«Все последующие тяготы, невзгоды, потрясения, которые выпали на долю нашего народа, великого народа многонационального государства, произошли как раз из-за того, что была разрушена держава великая, что убили царя и его детей, прониклись воинствующим безбожием», — заявил Вячеслав Макаров.

Заметим, ранее он неоднократно с трибуны Заксобрания заявлял, что главных проблем мировой политики бы не существовало, не будь разрушена другая великая держава — Советский Союз.

После выступлений к могилам кавалеров ордена Александра Невского возложили цветы, а перед собравшимися выступил камерный хор. Верующие потекли живым потоком в лавру.