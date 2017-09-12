Саратов, 12 сентября, 2017, 12:56 — ИА Регнум. В соцсетях обсуждают выложенный на YouTube видеоролик, показывающий, как директор школы №56 в Саратове Марина Радаева, где на выборах губернатора и областной думы 10 сентября находился избирательный участок №241, ведет себя неадекватно. В избирательной комиссии Саратовской области ИА REGNUM сообщили, что не получали жалоб по поводу «выходки» Радаевой, поэтому результатов проверки нет.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

В региональном избиркоме утверждают, что жалоб по поводу скандального поведения директора школы №56 Марины Радаевой не поступало, поскольку по всем опубликованным в СМИ фактам обязательно проводится проверка. При этом пообещали обязательно добраться до этого случая. Стоит отметить, что во время выборов на избирательном участке №241 присутствовали журналисты «Открытого канала», которые и зафиксировали на камеру странное состояние Радаевой.

По фото с сайта ячейки «Единой России» Ленинского района Саратова удалось выяснить, что это Марина Николаевна Радаева, она является членом партии и ответственна за деятельность Совета сторонников «ЕР».

Как видно на видео, директор школы №56 отказалась представиться журналистам, которые освещают результаты подсчета голосов на избирательном участке. При этом поведение женщины было по меньшей мере странным. Сотрудники полиции на просьбы установить личность неизвестной женщины на участке ответили отказом и предложили журналистам написать заявление.

Отметим, на избирательном участке №241 на выборах губернатора и депутатов облдумы проголосовало одинаковое количество избирателей — 891. Врио губернатора Валерий Радаев получил там 668 голосов (74,97%), столько же получила «ЕР».

Что касается родства Марины Радаевой и губернатора Саратовской области Валерия Радаева, некоторые источники утверждают, что они однофамильцы. При этом полагают, семья главы области знакома с директрисой Радаевой. Они также отмечают, что, мягко говоря, странное и неадекватное поведение директора школы может быть связано со стрессом, который она якобы испытала, увидев на избирательном участке журналистов. Что тоже спорный вопрос, иначе как такому человеку можно доверить руководить школой и возложить на него ответственность за функционирование избирательного участка.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Напомним, в день голосования в избирательную комиссию Саратовской области поступило 16 жалоб и обращений от граждан и участников избирательного процесса.

«Проанализировав все обращения, поступившие в ИКСО, а также опубликованные в сети интернет, мы можем увидеть, что все они касаются в общей сложности 55 избирательных участков, что составляет 2,9% от общего числа УИК на территории Саратовской области. Это такие районы, как Балаковский, Воскресенский, Марксовский, Петровский Энгельсский, и в большинстве своем все районы города Саратова», — прокомментировали в избиркоме Саратовской области.

Как сообщало ИА REGNUM, за кандидатуру врио губернатора Саратовской области Валерия Радаева проголосовали 74,62% избирателей (788 тыс. 734 жителя). Секретарь областного комитета КПРФ Ольга Алимова получила 16,28% голосов (172 тыс. 120), генеральный директор ООО «Мастер склад» Станислав Денисенко от ЛДПР — 5,98% (56 тыс. 898), главный инженер ООО «Балтекс» Лидия Паринова от «Патриотов России» — 2,49% (26 тыс. 276).

В Саратовскую областную думу шестого созыва избрали 45 депутатов — 23 депутата по единому избирательному округу, 22 — по одномандатным избирательным округам. Для попадания в областную думу по пропорциональной системе партиям необходимо было преодолеть 5%-й барьер.

Голоса избирателей, поданных за каждый областной список кандидатов, распределились следующим образом: «Единая Россия» — 66,84% (706 тыс.499 голосов), КПРФ — 14,68% (155 тыс.112), ЛДПР — 8,06% (85 тыс. 158), «Справедливая Россия» — 5,75% (60 тыс.745), «Коммунисты России» — 2,26% (23 ты. 842), «Яблоко» — 1,22% (12 тыс. 884).

Напомним, в Саратовской области зарегистрированы 1 млн 951 тыс. избирателей, в том числе в Саратове — 693,6 тыс. Работал 1891 избирательный участок.

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