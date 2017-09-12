Ярославль, 12 сентября, 2017, 12:29 — ИА Регнум. В Ярославле с беседки, расположенной на верхнем ярусе Волжской набережной, обвалился кусок штукатурки, в результате чего был травмирован ребенок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Следственном комитете Ярославской области.

Страница в Facebook Елены Богдановой Кусок от беседки упал на ребенка

Вчера с беседки, которая стоит у Мякушкинского спуска на Волжской набережной, отвалился кусок штукатурки и упал на ногу ребенку.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области по сообщениям СМИ инициировано проведение до следственной проверки. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Сейчас специалисты проверят место, узнают серьезность травмы, выясняет кто проводил ремонт. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», — сказал корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Ярославской области Кристина Гузовская.

По информации ИА REGNUM, ремонт этой и еще одной беседки проводило АО «Ярославльзаказчик», 100% акций которой принадлежит мэрии города. Сейчас общество возглавляет сын вице-председателя облдумы Виктора Волончунаса Дмитрий, который был избран на днях в депутаты муниципалитета.

«Беседки на Волжской набережной являются объектами культурного наследия, и, чтобы производить ремонт, «Ярославльзаказчик» должен иметь лицензию на работу с ОКН. Эта организация таких документов не имеет. К тому же «Ярославльзаказчик» является акционерным обществом, и оно не имеет право заниматься ремонтом муниципальной собственности без решения Совета директоров или единственного акционера — КУМИ мэрии Ярославля. Такого решения принято не было», — сказал корреспонденту ИА REGNUM источник, близкий к мэрии Ярославля.

Ремонтом третьей беседки занималось АО «Ярославские ЭнергоСистемы», но оно не успевало уложиться в сроки.

Мэр Ярославля Владимир Слепцов прямо на планерке уволил директора «Ярославских ЭнергоСистем», больше известного под старым названием «Яргорэнергосбыт», Сергея Зарубина. Это произошло через полторы недели после проверки качество уборки Волжской набережной мэром города.

«Информацию об этом инциденте мы получили. Будем разбираться — как так получилось и насколько беседки опасны для детей», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Уполномоченный по правам ребенка Ярославской области Михаил Крупин.

АО «Ярославльзаказчик» осуществляет строительство многих объектов на территории Ярославля. Это, в первую очередь, жилые дома, а также школы, детские сады, больницы, физкультурно-оздоровительные комплексы и мини-стадионы — здания социального назначения, инженерные сети и сооружения, автодороги и мосты, православные храмы. Настоящим подарком городу стали Ярославский зоопарк ландшафтного типа, построенный в 2008 году, и Ярославский планетарий.