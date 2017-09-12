Москва, 12 сентября, 2017, 12:22 — ИА Регнум. Учёные Института теплофизики СО РАН намерены провести три научных эксперимента на китайской космической станции, которая должна быть запущена к 2020 году. Об этом 12 сентября сообщил журналистам руководитель лаборатории интенсификации процессов теплообмена института Олег Кабов.

saturnapollo Китайская космическая станция Тяньгун-2

По словам Кабова, Институт подал заявки на проведение трёх экспериментов, которые будут касаться изучения физических процессов — испарения, конденсации и кипения.

Представитель китайского космического агентства подтвердил, что китайская сторона намерена работать с российскими физиками, поскольку существует действующее соглашение о сотрудничестве.

Он также пояснил, что первый модуль станции, на которой планируется проведение экспериментов, будет запущен в 2020 году, а основная часть — двумя годами позже. Научные работы на станции будут проводиться в течение 10 лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Китай и Россия намерены подписать соглашение о совместном освоении космоса с 2018 по 2022 год, основным направлением которого станет подготовка полётов на Луну. Планируется, что соглашение будет подписано в октябре 2017 года.