Российские физики проведут эксперименты на китайской космической станции
Москва, 12 сентября, 2017, 12:22 — ИА Регнум. Учёные Института теплофизики СО РАН намерены провести три научных эксперимента на китайской космической станции, которая должна быть запущена к 2020 году. Об этом 12 сентября сообщил журналистам руководитель лаборатории интенсификации процессов теплообмена института Олег Кабов.
По словам Кабова, Институт подал заявки на проведение трёх экспериментов, которые будут касаться изучения физических процессов — испарения, конденсации и кипения.
Представитель китайского космического агентства подтвердил, что китайская сторона намерена работать с российскими физиками, поскольку существует действующее соглашение о сотрудничестве.
Он также пояснил, что первый модуль станции, на которой планируется проведение экспериментов, будет запущен в 2020 году, а основная часть — двумя годами позже. Научные работы на станции будут проводиться в течение 10 лет.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Китай и Россия намерены подписать соглашение о совместном освоении космоса с 2018 по 2022 год, основным направлением которого станет подготовка полётов на Луну. Планируется, что соглашение будет подписано в октябре 2017 года.