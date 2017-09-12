13:07

В пресс-центре ИА REGNUM началось четырнадцатое заседание Экспертного клуба «Регион», посвященное результатам выборов, прошедших в регионах России 10 сентября 2017 года.

Тема заседания: «Региональные выборы — 2017: характер и уровни конкуренции, губернаторы-технократы и обновление элиты».

Вопросы для обсуждения:

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В заседании принимают участие:

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13:09 Политолог Дмитрий Орлов: Успех врио губернаторов — это не просто локальный успех, а подтверждение доверия общества президенту. По его словам, фактор доверия президенту интенсивно транслировался на кампанию, президент посещал регионы и встречался с губернаторами.

13:10 Выделились губернаторы по стилю управления — политические тяжеловесы (Савченко и Волков), молодые технократы, есть регионы с промежуточным стилем управления, как Саратовская область и некоторые другие, приводит основные выводы доклада АПЭК его глава Дмитрий Орлов.

13:11 Выделились губернаторы по стилю управления — политические тяжеловесы (Савченко и Волков), молодые технократы, есть регионы с промежуточным стилем управления, как Саратовская область и некоторые другие, приводит основные выводы доклада АПЭК его глава Дмитрий Орлов.

13:13 Впервые внешние для региона игроки — будем называть варягами — победили на непопулистской повестке, убедили население в эффективности их повестки. [[[picture2]]] В сценариях вечного патернализма — в этих сценариях, как выясняется, нет необходимости. Можно назначить губернатора и интегрировать его в местную элиту и победить на непопулистской повестке, которая основана на идеях развития региона. Ставка на обновление губернаторского корпуса, которая была сделана весной, оказалась успешной. Наконец, в ходе кампании отработана модель надпартийной и внепартийной консолидации электората.

13:16 В повестке заседания: Что такое молодые технократы? Орлов выделяет несколько критериев: успешный опыт работы в федеральных структурах, возраст — 30+ или 45+. Определённые экономические компетенции (как Бречалов или Никитин).

13:16 Орлов предлагает обсудить и тему сбалансированности кадровой политики Кремля.

13:17 Лучшим аргументом для населения в этой кампании было начало конкретной работы, конкретных изменений.

13:18 КПРФ (Марий Эл, Рязанская область) явно недостаточно подготовилась к губернаторским выборам. Не смогла объединить электорат оппозиционный и поляризовать этот электорат в своих целях. «Нужно было сформировать образ чужого, проводящего антисоциальную повестку в регионе (губернатора)». Партия слаба в плане сценарного прогнозирования.

13:19 «Справедливая Россия» вела скоординированную с властями игру, что предопределило в целом благоприятный результат.

13:22 Три проблемных точки: Ройзман, Колесниченко, Мархаев.

13:23 Ройзман не хотел этой должности — уверен Орлов.

13:24 От чего зависит победа в конфликтном регионе? От консолидации власти, элиты и от решительности применения технологических приёмов правящей партии, указал Орлов. «В Омской области была просто жижа, кисель», — заявил он.

13:24 Вопрос консолидации в таких регионах ключевой. Если есть запрос на перемены, почему «Единая Россия» должна его смущаться? В Орловской области «Единая Россия» провозгласила этот лозунг первой — и победила.

13:32 В Москве коммуникативная задача теперь — требуется более тонкая политическая игра с разными силами и группами, которая предполагает включения в городскую повестку (особенно там, где у «Яблока» большинство).

13:34 «Единая Россия» сыграла роль в консолидации элит. Этому способствовал опыт губернаторских выборов. Были уникальные примеры консолидации, например, в Омской области. Они дали свои плоды. Пространство для манёвра недовольных элит оказалось минимальной — им пришлось отступить.

13:35 Явка находилась на традиционном уровне — постановка вопроса о недостаточности явки не адекватна, считает Орлов.

13:35 Не было агрессивной административной мобилизации, не было погони за явкой. Жалоб практически нет, констатирует Орлов.

13:36 Муниципальный фильтр нуждается в коррекции: в понижении порога до 3%, это упростит сбор подписей; лояльное отношение к двойным подписям (на примере опыта с Мархаевым) и не допускать провокации с предоставлением вторых подписей (некоторые характеризуют как провокации такую практику); нужно установить ограничение по собираемым подписям — их число должно быть конечным, подытожил Орлов.

13:37 Андрей Колядин: было сказано, будто КПРФ не пыталась консолидировать население, это не так — пробовала, но не получилось. Так было, например, у Мамаева в Кировской области.

13:42 По консолидации элит: несмотря на то, что в целом ряде территорий прошло успешно, и были договорённости с «Яблоком» в некоторых случаях, с коммунистами в Марий Эл и так далее — тем не менее, я по-прежнему уверяю, что в четырёх регионах протестная активность и война элит не пропала никуда. Например, Севастополь: Овсянников набрал проценты, но битва всех против всех продолжится.

13:43 То же самое, по словам Колядина, справедливо и для Ярославской области, хотя и в заметно меньшем масштабе. Отчасти это касается и Мамаева и Васильева (Кировская область). «Не исключаю, что некоторые конфликты могут возникнуть и в Великом Новгороде. Некие городские элиты, которые по-прежнему убеждены, что победили прежнего губернатора, в итерации выбора мэра могут проявить некоторую несознательность и вступить в конфронтационный сценарий», — отметил он.

13:44 В Перми на удивление блистательно кампания прошла, а Колядин ожидал, что будет конфликтнее.

13:44 В Москве — если осознанное решение по «осушке» явки было, то это было ошибочное решение, считает Колядин.

13:45 «Муниципальный фильтр нужно убирать. Какие формы политреформ сейчас в России востребованы? 70% ожидают выборов — сделайте эти выборы, дайте народу то, что он хочет», — Колядин.

13:48 «Я очень рад за Карелию, за Новгородскую область — там набрали 60%, и у них будет всё стабильнее, чем у тех, кто набрал за 80%», — заявил Колядин. По его мнению, средние результаты наиболее выгодны для губернатора. Разочарование губернаторами с 80% гораздо болезненнее воспринимается электоратом.

13:49 Вице-президент Центра политических технологий, доктор политических наук Ростислав Туровский: если берём выборы в региональные собрания и муниципальные собрания, то явка была практически идентичной вплоть до знака после запятой, или даже была немного выше. В то время как губернаторские выборы показали другую тенденцию — в сторону снижения явки. Это требует осмысления.

13:49 По его словам, есть ощущение, что избиратели совсем новых губернаторов всё-таки опасаются — а старых уже не любят. Савченко получил хороший результат, например, но ниже, чем был уровень 2012 года.

13:51 «Административный ресурс у того же Соловьёва, Митина в Новгородской, Ковалёва в Рязанской, работал жёстче и давал лучше показатели по явке. Но если мы ставим вопрос о перестройке подходов к выборам, то нужно понимать, что в этом процессе возможны потери — в том числе по явке. Перестройка института выборов потребует определённого пересмотра подходов», — отметил Туровский.

13:52 Он подчеркнул, если у оппозиции есть ресурсы, если у оппозиции есть хороший лидер, то можно добиваться результатов. И муниципальные выборы — не только в Москве — в этом плане заслуживают огромного внимания, чем выборы губернаторские и немногочисленные выборы в заксобрания.

13:53 Потенциал набрать 20% и более в муниципальных выборах у оппозиции есть, уверен Туровский. Интерес к муниципальному уровню (Москва его подстегнула) будет только расти. Пусть он не даёт парламентскую квоту, но влияние на региональные партийные структуры и группы открывает.

13:54 С его точки зрения для «Единой России» это нормальная рабочая ситуация — результаты получили, которые в целом похожи на то, что было раньше. Откровенных провалов не было. Ситуация выглядит ровной. По городам — не блестяще, но этого и не следовало ожидать.

13:56 Проблемные точки в кампаниях «Единой России» все давно известны. Но где-то с ними поработали и результат стал получше (Ярославль хороший пример улучшения, Курск тоже, Омск — не вышел из красного пояса совсем, но позитивный тренд заметен). Но есть города, где стабильно плохо — Владивосток, Псков. Понимание проблемных точек есть, в том числе у само «Единой России». Но вопрос, что с ними делать? Иногда что-то удаётся. Но иногда говорят, что голосование будет традиционным и ничего не меняют. Вопрос остаётся открытым — не везде были предприняты усилия, не везде пытались исправить ситуацию в традиционно «плохих» территориях.

13:59 Координатор федеральных проектов «Максимов-Консалтинг» Андрей Максимов: Что проявилось на выборах в Москве и не дошло до регионов? Утрата части оппозиции политической идентификации. Они остаются недовольны тем, что «Единой России» принадлежит власть, но не предлагают никакой альтернативы. «Узнаём, что у нас есть левые, только когда они сами об этом начинают говорить».

14:00 Между либеральным оппозиционным крылом и левыми почти исчезает разница. Блок Гудкова поедает левую оппозицию в Москве. Те, кто голосовал за Гудкова, не разделяют либеральных идей в экономике, но голосовали всё равно.

14:00 Молодые кандидаты «Яблока» практически «съели» левых кандидатов. Это крайне серьёзная проблема, с которой придётся столкнуться и регионам — исчезновение идентичности оппозиции. Потом все поймут, что никакой альтернативы команде Собянина они предоставить не смогут. Провал оппозиции в дальнейшем возможен. «Перспектива ближайшая — перспектива охлаждения избирателей к новым героям нового времени».

14:01 Риски по поводу пенсионеров-коммунистов не оправдались — они не пришли на выборы. «Это достаточно загадочно», — считает Максимов. С точки зрения главной задачи выборов — прохождение муниципального фильтра — никем, кроме «Единой России», решена не была. Команда Гудкова в этом плане не справилась.

14:03 Председатель совета директоров IMC Алексей Куртов: Ресурсы молодых технократов перепередали (дали слишком много). И победы они не почувствуют. Ощущение победы с большими ценами сыграет плохую роль на президентских выборах. Им будет казаться, что весь мир в их руках. Конфликты там будут разгораться, в регионах. «Весной всё будет непросто».

14:08 Нельзя с «засушенной» явкой анализировать результат. Любой «прорыв трубы» поменяет ситуацию, прокомментировал Куртов московские выборы. «Поскольку политики было очень мало на этом уровне выборов в Москве, начала работать технология. Она стала впереди политики. И тут выстрелила система «Яблока», Гудкова-Каца, она дала результат — это был уникальный симбиоз». Технологически они очень хорошо рассчитали. Работала не политика — работала технология. Мы говорим лишь о первых результатах, но об этом нужно будет думать и анализировать.

14:14 Председатель совета директоров Центра политического консультирования «Никколо М» Игорь Минтусов: В выводах АПЭК подчёркиваются предложения по коррекции муниципального фильтра — в связи с этим, фильтр всё-таки нужно отменять. Ясно, что его отменять сложно, так как в этом заинтересована главная ключевая политическая структура. Но есть и более эффективные методы изоляции условных «врагов» и радикалов на выборах — КПЗ (заключение).

14:14 Тяжеловесы набрали меньше, возможно, потому что они мудры — набрали меньше и спрос будет меньше, предположил Минтусов. Тем не менее история очень красивая, молодые технократы прорываются вперёд.

14:16 Москва — демократичный город, фальсификаций практически не видно (судя по муниципальным выборам). Чего не сказать о Санкт-Петербурге, добавил эксперт.

14:18 Читайте также: Кировские выборы: Васильев болезненно реагирует на «удары» боксера Мамаева

14:19 Директор АНО «НИЦ «Особое мнение» Екатерина Курбангалеева: В семи регионах, где были губернаторские выборы, вторые претенденты набрали 15%. Четыре региона из пяти, где губернаторы старожили, набрали 75% — не меньше. Мордовию не считаем, так как это политическая аномалия. По её мнению, в Томской области с Диденко получились наиболее конкурентные выборы за последнее время.

14:24 «Готова ли система к тому, что врио, предложенный президентом, может проиграть? Был лишь единственный случай… Если политическая система не готова — аргументы есть за и против, — то нужно удалить третий подфильтр. Можно понизить процент, но если мы уберём три четверти, то это достаточно, чтобы Гудков или Митрохин без обращения к «Единой России» могли зарегистрироваться», — отметила Курбангалеева.

14:25 Дмитрий Орлов заявил, если явка естественна, это хорошо. Нагнетать её нежелательно. «Ибо если делаешь явку, то даже начинается лестница распределений и картина реальных электоральных предпочтений искажается».

14:28 Председатель совета директоров Консалтинговой компании Bakster Group Дмитрий Гусев: Погоня за явкой не должна доходить до абсурда. Мы должны понимать, к чему мы придём — это будет общество, где будут голосовать чуть ли не дети и внуки и агитировать за день до голосования.

14:30 Куртов: Явка должна быть следствием, а не целью. У нас постоянно явку выставляют в качестве цели, к сожалению.

14:31 Минтусов: Существует очень много стран, включая европейские (Бельгия), где голосование является одной из обязанностей гражданина. Он обязан, если имеет паспорт. Если не голосует — то штраф. В Турции около 200 у.е., в Аргентине — 400.

14:32 Гусев уверен, если такие способы внедрять, то народ будет с вилами стоять у горадминистрации. «Когда говорим о муниципальгном фильтре, то обсуждаем его как газовую горелку: дать больше газу и так далее. Но сколько даёт нам газа вообще условный «Газпром»?»

14:35 Гусев отметил: ЛДПР выдвигается на всех выборах, потом коммунисты, где-то плетётся «Справедливая Россия». Выдвигаются много. Но сколько людей доходят до финиша? Можно обсуждать бесконечно, сняли Мархаева или нет, но системной работы нет — нет людей, которые могут партиями «насытиться». Вопрос в том, готовы ли люди участвовать в политической жизни, хоть и активны? Конечно, нет. Помимо муниципального фильтра давайте обсудим, что делать с партиями, ибо они подают «газ» в эту трубу (кандидатов, политдеятелей). Давайте подумаем, как объединяться партиям — иначе мы не выйдем за пределы фейковых партий, которые меньше, чем группы в Фейсбуке.

14:36 Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов: Есть три причины, которые обеспечили результат. Это поддержка президента и вписание кампании в контекст грядущих выборов. Четверо получили результат выше 80% — безусловно, это фактор президентский. Вторая причина — потребность в обновлении элит у населения. Третий — молодость. «Конкуренты у технократов были, как правило, пожилые, что ещё больше придавало веса этим двум факторам».

14:39 Шаповалов о Савченко в Белгородчине — его результат показателен и свидетельствует о том, что даже лучшие должны уходить. «Савченко из тяжеловесов заслуживает свой пост больше всего».

14:39 Севастопольский прецедент очень интересен. Все оппозиционные кандидаты сыграли в игру «свой-чужой». С учётом особой ситуации в Севастополе — эти игры играют на раскачивание лодки. Украинские СМИ ухватились за этот момент. Крайне осторожно надо подходить к дихотомии «свой-чужой», ибо она может дать непредвиденно негативные результаты, выходя за границы локальной избирательной кампании.

14:40 Есть вероятность использования муниципального фильтра в качестве элемента информационной войны по дискредитации существующей системы. Нужно менять или даже радикально отказаться, заключил Шаповалов.

14:42 Политолог Максим Жаров: Губернаторские выборы — дискуссия о явке упирается в принцип, будто власти выгодно проводить на пониженной явке. Этот тезис несколько лет звучит и то, что произошло на муниципальных выборах в Москве — опыт хорошо этот тезис опровергает. Низкая явка это большие риски и не нужно дальше этот тезис претворять в реальность, поскольку он доказывает свою неэффективность.

14:44 Нормальный результат врио на губернаторских выборах — это 60−75%, считает Жаров. Что касается «кавказских» результатов в районе 80%, то это следствие того, что мы имеем дело в этих регионах не столько с тем, что это регионы с особй электоральной культурой, а с тем, что выборы состоялись на этапе сбора подписей — конкуренция была на этапе муниципального фильтра. А дальше имеем дело с конфликтными — уже не конкурентными — выборами.

14:44 Снова возникает вопрос с муниципальным фильтром. Жаров в принципе согласен, что его нужно отменить. Отказаться в следующих губернаторских выборах от него, потому что превращают выборы в процедуру референдума, и правительство, и президент вынуждены вкладываться в технократов вкладываться личным электоральным авторитетом — в итоге технократы как самостоятельные политики, в таком качестве их рассматривать сложно.

14:47 У федерального центра есть интерес к тому, чтобы создать Гудкова как конкурента Алексея Навального. Идёт борьба проектов, считает Жаров.

14:48 По его словам, сделали ошибку, «засушив» до предела явку, тем самым поставили вопрос о ценности вообще об этих выборах. Модель, по которой проводились выборы в Москве — кризис идеи о сознательном занижении явки.

14:54 Научный руководитель Центра общественно-политических проектов и коммуникаций, доктор юридических наук Сергей Заславский: Главная тенденция, с юридической точки зрения, институциональные регуляторы хода избирательного процесса вытесняют теневых и неинституциональных. QR-код — надо думать дальше, как защищать. Этот институт позволяет проверять эффективность избирательных кампаний, делает его прозрачным. Вопрос по голосованию по месту жительства — на 2018 год территории, где ты можешь реализовать своё право — вся территория РФ. Сработало хорошо, система работает лучше. Явка — в оповещении граждан нужно активнее переходить к интернет-коммуникациям. Его предложения: предоставить право осуществлять в городских, сельских поселениях — без сбора подписей.

14:55 Генеральный директор коммуникационного агентства «Actor» Дмитрий Еловский против отмены муниципального фильтра. «Концептуально должен оставаться такой как есть. Фильтр ограничивает доступ к выборам, мешает демократии, но плохо постоянно изменять правила игры. У нас партии уже не думают о том, что будет на следующем избирательном цикле — всё равно всё поменяется». По его словам, фильтр нужно оставить как минимум на 10 лет, чтобы силы научились выигрывать в рамках этих правил, а не ждать, когда его отменят.

14:56 Явка не свидетельствует о легитимности выборов. Она не даёт возможности проанализировать её изменение во времени и в разрезе регионов. Это всё равно, что врач требует от пациента дышать ровно — установить, дышит ли он чаще, чем обычно, врач не может.

14:57 Еловский считает, что муниципальный депутат сейчас поднимает просто руку, когда не может сказать «нет». "На 70−90% муниципальный бюджет формируется трансфертами из бюджетов иных уровней. Нужно вернуть полномочия на муниципальный уровень. Но на деле будет даже наоборот — Минобрнауки хочет перераспределить полномочия от учителей на региональный. Упадёт интерес окончательно к выборам тогда».

14:59 Главный редактор ИА «Моссовет» Юрий Загребной: Коммунисты теряют силу по московским районам. КПРФ имела 216 мест, теперь меньше 40. У КПРФ сегодня нет никаких шансов, не идя на Тверскую 13, пройти муниципальный фильтр."Справедливая Россия» по итогам этих выборов вовсе закрыта. Было 116 мест, теперь 10. У ЛДПР было 40, теперь — 4. Коалиция «Яблока"-Гудкова «поела» остальную оппозицию, вытащила всю оппозиционную активность под своих кандидатов.

14:59 «Эта стратегия «Яблока"-Гудкова дала результат в результате отсутствия конструктивной повестки — не было нормальных программных заявлений».

15:01 «Московские власти сохранили контроль над большинством районов. Но у районов нулевые полномочия, и даже выйти на референдум никто из них не выйдет. В итоге — Собянин провёл хорошую «предпродажную» кампанию Москвы, и если его переход (в другие органы власти) состоится, то без проблем можно будет организовать муниципальную кампанию в Москве».

15:09 Представитель АПЭК на Дальнем Востоке, директор Дальневосточного консалтингового центра Пётр Ханас: На Дальнем Востоке отчётливо видна тенденция на падение поддержки «Единой России». Кризис некоторых системных игроков — коммунистов, «Справедливой России». Видно падение по муниципальным образованиям. Очень интересная ситуация в Якутске — неожиданно для самих организаторов большой результат получил Николаев. Это изменит политический ландшафт Якутии (через два года — выборы губернатора, это один из основных кандидатов, Николаев).

15:10 Муниципальный фильтр нужно убирать, считает эксперт. Он не создаёт условия для здоровой конкуренции в период выборов и больше играет на договорённости, порой коррупционного характера.

15:12 Политолог Андрей Тихонов: Согласен, что молодые технократы станут скоро тяжеловесами. Многие технократы не справятся со своими обязанностями или уйдут в Москву обратно. По его прогнозу, многих нужно менять. Многие из них не проявляют интереса к этой работе. Там, где набрал 80% губернатор, президент должен набрать сколько? 99%?

15:14 Политолог Михаил Нейжмаков: По версии многих, год назад «Яблоко» умирало, умирала «Справедливая Россия». Сейчас умирает КПРФ. Но посмотрим на нынешнюю кампанию с другой стороны — что даст на ближайшие годы? Социальные активисты, которых вытеснила команда Гудкова, придут в «Справедливую Россию» и другие партии. Поэтому на всё те же КПРФ и «Справедливую Россию» в столице между большими выборами эта кампания не повлияла никак.

15:16 Генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлёв: Полномочия местной власти передавать вниз — это издевательство, там нет денег. Передавать либо с ресурсами, либо никак. Потеря лица политическими партиями — всемирный тренд. В других странах тоже теряется разница между партиями. Цвет плакатов во Франции и Германии разный, слова говорят те же. Муниципальный фильтр необходимо оставлять. Но не только для стабильности правил. Если бы не было муниципальных фильтров — хотя бы одна партия упиралась бы на муниципальных выборах? «Это хоть какая-то попытка загнать политику на местный уровень, потому что там она жить не хочет — там бедно, холодно и голодно». Сегодняшние региональные выборы (не московские) — первый этап будущих мартовских выборов. Многие технократы показали бы меньшие результаты, если бы это не была оценка позиции президента. Президент их выдвинул, ему высказали доверие. Эти выборы очень важные, но их вряд ли можно считать одними из ряда — они не рядовые. Поэтому на основании этих выборов нельзя делать оценки политического поля. Только оценки будущих президентских выборов. Но для этого мы встретимся в следующий раз.

15:17 Дмитрий Орлов поблагодарил всех за дискуссию. Трансляция ИА REGNUM завершена.