Астана, 12 сентября, 2017, 11:48 — ИА Регнум. В Европе растет спрос на казахстанские масличные и бобовые культуры, сообщил вице-министр сельского хозяйства Казахстана Кайрат Айтуганов.

Mota ru Бобовые культуры

Как отметил Айтуганов, для казахстанского зерна традиционные рынки — Средняя Азия и Афганистан. В этом году рынки сбыта остались прежними. Однако для культур, которые раньше не экспортировались, а именно чечевицы, нута и гороха, появились новые рынки сбыта. Айтуганов заверил, что в этом году в Казахстане хорошие показатели по чечевице. И если раньше страна была шестой по экспорту культуры, то в этом году в планах занять 4−5 место в мире.

Помимо бобовых культур, востребованными являются масличные культуры. Они имеют традиционные рынки сбыта в Европе. По словам Айтуганова, спрос на масличные и бобовые культуры и объем экспорта Казахстана растет.

На конец июля объем экспорта баранины превысил показатели 2016 года в четыре раза. Так, на 20 июля объем экспорта составил 153 тонны, а за весь 2016 год республика экспортировала 306 тонн баранины. Также в июле были подписаны протоколы с Китаем и Ираном на экспорт баранины, что приведет к росту экспорта.