Барнаул, 12 сентября, 2017, 12:01 — ИА Регнум. Подорожание овощей во втором квартале 2017 года послужило основанием для увеличения прожиточного минимума в Алтайском крае. Такой вывод можно сделать из официального сообщения Министерства труда и социальной защиты Алтайского края, в котором говорится что его величина составляет теперь 9359 рублей (для трудоспособного населения — 10 002 рубля, для пенсионеров — 7592 рубля, для детей — 9434 рубля).

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Алтайский подсолнечник

Особенно существенно в регионе выросли цены на свеклу (она подорожала на 47,9%), капусту белокочанную (в 2,2 раза), картофель (1,7 раза), лук репчатый (1,7 раза), морковь (1,5 раза), свекла подорожала на 47,9%, фрукты — в среднем на 5,3%

Как уже сообщало ИА REGNUM, в первом квартале 2017 года величина прожиточного минимума составила 8991 рубль, что на 283 рубля (3,3%) больше, чем в четвертом квартале 2016 года. Таким образом, во втором квартале 2017 года увеличение составило 368 рублей.