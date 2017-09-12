Вольфсбург, Германия, 12 сентября, 2017, 11:42 — ИА Регнум. Немецкий автопроизводитель Volkswagen (VW) намерен к 2030 году предложить своим покупателям по крайне мере одну электрифицированную версию каждой из 300 моделей, об этом 11 сентября сообщила пресс-служба компании.

nadeem1991 Volkswagen

Концерну принадлежит 12 брэндов, в число которых входят: VW, Seat, Skoda, Audi, Bentley, Lamborghini, Scania, Ducati, Porsche, MAN и другие.

По мнению издания New Vision, таким образом Volkswagen пытается улучшить свою репутацию после всех событий «дизельного скандала». В ноябре 2016 года концерн объявил о своем стремлении к 2025 году стать крупнейшим производителем электрокаров.

Согласно выпущенному заявлению, к 2025 году компания обещает выпустить около 80 новых электромобилей, из которых 50 будут полностью электрическими, а 30 — гибридами.

Напомним, 8 сентября 2017 года власти ЕС направили руководству Volkswagen письмо, в котором потребовали от концерна отремонтировать все автомобили, проходящие по делу о «дизельном сканадале», до 30 ноября 2017-го.

Пресс-служба Еврокомиссии сообщила, что в её адрес продолжают поступать жалобы от клиентов Volkswagen о том, что многие машины до сих пор не прошли процедуру ремонта. По оценкам экспертов компания должна отремонтировать еще около 8 млн. автомобилей.