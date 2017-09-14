Кемерово, 14 сентября, 2017, 15:16 — ИА Регнум. Ишемическая болезнь сердца, по данным ВОЗ, — основная причина смертности в мире. Обусловлено заболевание сужением или закупоркой кровеносных сосудов сердца. Основной метод лечения сегодня — аортокоронарное шунтирование, при котором в сердце имплантируют новые сосуды в обход поврежденных. Обычно в качестве новых сосудов используются взятые из другой части тела пациента. Продиктовано это тем, что представленные на рынке искусственные сосуды не могут быть использованы для замены сосудов диаметром менее 6 мм.

Рис. 1. Внешний вид искусственных кровеносных сосудов из биодеградируемого графта (слева) и структура стенки сосуда под микроскопом (справа)

Разработчикам из Кузбасса эту проблему — замены поврежденных сосудов малого диаметра без привлечения других сосудов пациента — удалось решить. Это настоящая революция в лечении ишемии сердца, отметил в интервью ИА REGNUM директор «Фонда поддержки молодых ученых в области биомедицинских наук», заместитель директора по научной и лечебной работе кемеровского Научно-исследовательского института комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний (НИИ КПССЗ), доктор медицинских наук Евгений Григорьев.

Для финансирования дальнейших исследований, тестирования и опытов Фонд поддержки молодых ученых запустил компанию по сбору средств на площадке planeta.ru. На данный момент собрано примерно 120 000 рублей из запрошенной суммы. Поддержать проект можно до 29 октября.

Фото 2. Заместитель директора по научной и лечебной работе НИИ КПССЗ, доктор медицинских наук Евгений Григорьев

Евгений Григорьев: Нет, аналогов нет. Данные сосудистые протезы единственные в своем роде, так как обычная операция по коронарному шунтированию предполагает использование нативных, то есть имеющихся в организме человека сосудов (собственные вены, артерии). Проблема в том, что эти сосуды живут мало, подвергаются атеросклеротическому поражению, что у пациентов будет проявляться возвратом ишемической болезни сердца. Использование синтетических протезов из биодеградируемого материала позволяет избежать данных особенностей традиционных операций.

— Протез создан из биодеградируемого материала — это материал из природных естественных полимеров, которые синтезируются бактериями. Полимер (полигидроксибутират, полиалканоат и прочее) подвергается разложению через определенное время, только когда он попадает в организм человека и на него действуют протеолитические ферменты крови человека. По сути, создается каркас (скелет) из полимера, который, в свою очередь, в своем составе имеет биологически активные факторы — ростовые факторы — которые на себя привлекают клетки-предшественницы нормальных клеток человека из крови (клетки в норме циркулируют в крови человека).

Рис. 3. Биодеградируемый полимерный графт для регенерации кровеносного сосуда в организме пациента (из презентации В.Е. Григорьева)

Эти клетки на основании специфической архитектуры каркаса формируют кровеносный сосуд, который благодаря фиксации собственных клеток организма будет аналогичен сосудам человека, но без атеросклеротического поражения. Как только (то есть через строго определенное технологией время) сосуд вновь будет создан, каркас подвергнется полному разложению.

— Разработка российская, можно даже сказать — кузбасская. Разумеется, биоинженерия в мире развивается по универсальным законам, но выбор полимера, подбор ростовых факторов и сроки деградации, а также замысел — уникальны.

— На данный момент проведены только испытания на животных, которые предполагается завершить в течение 2018 года. Далее мы приступим к доклиническим испытаниям. Кроме того, возможна модификация обработки протезов для целенаправленного изменения биополимеров (скорость деградации) и состав биологически активных молекул в их составе. К концу 2019 году мы планируем завершение всего цикла, и доклинических испытаний в том числе.

Рис. 4. Оценка проходимости биодеградируемого сосудистого графта на животной модели (из презентации доклада В.Е. Григорьева)

— Стоимость протеза до конца не просчитана. Думаю, что стоимость операции суммарно не будет дороже традиционной стоимости АКШ (аортокоронарное шунтирование), а может, и дешевле.

«Нужно отметить, — заявил в заключение ИА REGNUM Евгений Григорьев, — число операции по реваскуляризации коронарного бассейна в ближайшие 10—20 лет не уменьшится. Более того, в РФ частота таких операций не дотягивает до мирового уровня, меньше расчетного в три раза. Операции проводятся для лечения ишемической болезни сердца, что является ведущей причиной смертности во всем мире. Мы надеемся, что вместе с российским научным и бизнес сообществами мы совершим прорыв в оказании помощи данной категории пациентов. Прорыв состоит, в том числе, в создании нового сосуда на месте атеросклеротически пораженного, что является частью активно развивающегося направления биологической инженерии. Здесь наука в РФ развивается параллельно и, вероятно, даже опережает мировую. Единственное, что нас останавливает, это отсутствие финансирования разработки, а для внедрения, получения патента, необходимых регистраций, не говоря уже о клинических испытаниях, требуются миллионы».

Директор «Фонда поддержки молодых ученых в области биомедицинских наук» добавил, что со 100% вероятностью можно утверждать, что при необходимом финансировании работа по созданию искусственного сосуда значительно ускорилась бы, что, в свою очередь, помогло бы миллионам россиян, страдающим ишемической болезнью сердца.