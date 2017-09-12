Анкара, 12 сентября, 2017, 11:33 — ИА Регнум. В Турции сотрудники правоохранительных органов разыскивают более 60 человек, подозреваемых в связях с организацией оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на свои источники.

(сс) Thestival.gr Турецкая полиция

По данным агентства, операция силовиков по задержанию подозреваемых, среди которых 45 бывших сотрудников Национальной разведывательной организации (MIT), проводится в 21 провинции страны.

Отмечается, что сотрудники разведки были уволены в ходе «чисток» после попытки переворота.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле 2016 года в Турции была осуществлена попытка государственного переворота. В результате его последующего подавления были арестованы, а также уволены с работы свыше 100 тыс. человек.

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