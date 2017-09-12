В США оскорбились – Венгрия может оказаться за бортом: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 12 сентября, 2017, 14:00 — ИА Регнум.
- «Откровенное издевательство»: обыски в консульстве нарушили закон самих США;
- Атмосфера нетерпимости: Венгрия может лишиться членства в Евросоюзе;
- Шаги навстречу: как Россия и Китай «оскорбили» США в ООН;
- Детектор искренности: Украина и её западные друзья хотят проверить Россию;
- Снова не признали: Евросоюз сохраняет линию по вопросу выборов в Крыму.