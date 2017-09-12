Москва, 12 сентября, 2017, 11:37 — ИА Регнум. 12 истребителей СУ-30СМ поставит Россия Казахстану в течение трех лет, заявил помощник президента России по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин, сообщает 12 сентября МИА «Казинформ».

Irkut.com СУ-30СМ

По его словам, договор о поставках был подписан между странами на международном военно-техническом форуме «Армия-2017». Согласно договору, Россия обязуется поставить самолеты в течение трех лет с момента первой поставки.

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Кожин отметил, что поставки осуществляются в рамках российско-казахстанского договора о военно-техническом сотрудничестве, подписанного в 2013 году. Истребители будут изготавливаться российской авиастроительной корпорацией «Иркут» непосредственно для казахстанского госпредприятия «Казспецэкспорт».

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Напомним, истребитель Су-30СМ является модернизированной версией Су-30 для серийного производства. Первый полет самолет совершил в сентябре 2012 года. Двухместный самолет является многоцелевым истребителем поколения 4+ с расширенным составом вооружения класса «воздух-воздух» и «воздух-земля».