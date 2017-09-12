Санкт-Петербург, 12 сентября, 2017, 11:27 — ИА Регнум. Движение общественного и личного автотранспорта по Невскому проспекту Петербурга остановлено в связи с прохождением крестного хода по случаю празднования православными верующими Дня перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Крестный ход на Невском

Главную магистраль Петербурга полностью перекрыли ради православного крестного хода. Утром 12 сентября в Казанском кафедральном соборе прошла праздничная литургия, которую возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Затем, около 11:00, верующие сформировали колонну у Казанского собора на Невском проспекте и двинулись в сторону площади Александра Невского.

В крестном ходе, помимо священнослужителей, участвуют городские политики, в частности, вице-губернатор Игорь Албин, руководитель фракции «Единой России» в Заксобрании Александр Тетердинко и другие.

Предполагается, что полдень состоится малый крестный ход с мощами князя из Свято-Троицкого собора Лавры на площадь Александра Невского. К этому моменту процессия должна добраться до Лавры. Она уже миновала Гостиный двор и подходит к площади Восстания у Московского вокзала.

В крестном ходе участвует духовенство Санкт-Петербургской митрополии, представители православных приходов Санкт-Петербурга и области, общественные организации, учащиеся духовных школ, православные братства, представители православных общин разных городов России и горожане.

На площади Александра Невского пройдут молебен, возложение цветов к памятнику князя Александра Невского, приветствия и поздравления официальных лиц, чествование ветеранов Великой Отечественной войны — кавалеров ордена Александра Невского, парад роты почетного караула и курсантов военных училищ Санкт-Петербурга.

Справка

12 сентября ежегодно отмечается городской и церковный праздник — День перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского, небесного покровителя города и защитника Северо-Запада. Он установлен в память о том, что 12 сентября 1724 года император Петр I собственноручно перенес в учрежденный им мужской монастырь мощи святого благоверного князя Александра Невского, находившиеся до этого во Владимире.

В 1743 году императрицей Елизаветой Петровной был учрежден общегородской праздничный крестный ход в день перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского. Традиция крестного хода по Невскому проспекту 12 сентября, прерванная в годы советской власти, была возобновлена во время главных торжеств 300-летнего юбилея Александро-Невской Лавры в 2013 году.