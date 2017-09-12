Ярославль, 12 сентября, 2017, 11:22 — ИА Регнум. На должность председателя муниципалитета Ярославля претендуют, как минимум, три кандидата. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Заседание муниципалитета Ярославля 6-го созыва

Сейчас муниципалитет возглавляет секретарь городского отделения «Единой России» Артур Ефремов в статусе и.о., он переизбран и в новый созыв. В пользу Ефремова говорит то, что он является главным городским единороссом, а в новой гордуме 32 из 38 депутатов являются его однопартийцами.

«Может быть, это буду я, может, кто-то другой возглавит муниципалитет. Мне нужно еще взвесить и продумать эту возможность, чтобы для себя решить, готов ли я претендовать на эту должность. Думаю, что мне на это надо неделю размышлений», — сказал корреспонденту ИА REGNUM секретарь ярославского городского отделения партии «Единая Россия» Артур Ефремов.

До прихода Ефремова в гордуму, основной кандидатурой на должность спикера был экс-заместитель мэра Сергей Калинин. Он раньше был депутатом муниципалитета, потом стал заместителем мэра Ярославля. Затем уволился с этой должности и пошел избираться в муниципалитет седьмого созыва. Говорили, что его досрочный уход с поста вице-мэра — результат договоренности с мэром Владимиром Слепцовым. Тот якобы обещал своей правой руке должность спикера парламента города.

«Будет предложение — я соглашусь. Но пока еще избирком не огласил официально итоги выборов, думаю, этот вопрос обсуждать преждевременно», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Сергей Калинин.

Идеальный, казалось бы, кандидат на эту должность — Алексей Малютин. Он был председателем муниципалитета, а потом исполнял обязанности мэра. Но затем был смещен с этого поста, чтобы освободить место для Владимира Слепцова. Малютин вновь пошел на выборы и показал лучший результат в своей тергруппе по списку «Единой России», несмотря на разногласия с руководством партии.

«Чтобы принять решение баллотироваться на пост председателя муниципалитета, это надо согласовать с исполнительной властью. В первую очередь с мэрией города, поскольку теснее всего нам работать именно с ней. И с правительством области тоже. В прошлый раз, когда меня избирали председателем, это согласовывалось с местными отделениями партии «Единой России». И в этот раз думаю, что руководство партии «Единая Россия» должно сказать свое слово», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Алексей Малютин.