Екатеринбург, 12 сентября, 2017, 11:22 — ИА Регнум. Прогнозы размеров пенсий и их стоимости с учётом последних изменений в законодательстве делать всё сложнее, а порой и бессмысленно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил уральский политик, сопредседатель партии «Российский Общенародный Союз» Евгений Артюх.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Он прокомментировал появившуюся ранее в СМИ информацию о негативном прогнозе Минэкономразвития о динамике пенсионных выплат в реальном выражении на 2018—2020 годы.

«Что же касается в целом размера пенсий, их стоимости, то нужно сказать, что в некотором роде бессмысленно и бесполезно делать какие-то прогнозы. Очевидным является то, что государством взят курс на более жесткую финансовую политику в пенсионной сфере, а с учётом того, что теперь все пенсионные накопления конвертируются в баллы, а стоимость балла будет определять правительство, то разговор о размере пенсий все более начинает походить на гадание на кофейной гуще. Вот сколько будет денег в распоряжении правительства и сколько оно посчитает нужным направить на пенсии, такую стоимость пенсионного балла оно и выведет», — заявил политик.

По мнению Евгения Артюха, фактическая «недоиндексация» пенсий либо отказ в индексации пенсий отдельным категориям пенсионеров абсолютно незаконны, так как согласно российскому законодательству пенсии индексируются ежегодно в соответствии с уровнем инфляции.

«Экономический смысл данной нормы состоит в том, что не должно происходить нарушения пенсионных прав граждан. Начиная с прошлого года этот порядок был нарушен. Пенсии были проиндексированы всего на 4%, что оказалось в 2,5 раза меньше официально объявленной инфляции. Работающим же пенсионерам вовсе отказали в индексации. Что касается индексации в 4%, это попросту незаконно, так как противоречит российскому законодательству, и полагаю, что индивидуальные либо коллективные обращения пенсионеров области в суд могут иметь хорошую перспективу по обзыванию государства провести полноценную индексацию. Компенсационная выплата в 5 тыс. рублей, которая была произведена пенсионерам, не покрывает в полной мере потери от инфляции. По моим расчетам, каждый пенсионер из-за недоиндексации пенсий в 2016 году в среднем недополучил порядка 10,8 тыс. рублей», — убеждён политик.

То, что государство отказалось от индексации пенсий работающим пенсионерам, по мнению Евгения Артюха является «произволом» и «залезанием в карманы пенсионерам».

«Пенсии работающих пенсионеров, которые они уже заработали, никак не связаны с их нынешней трудовой деятельностью. Пенсия — это отложенная за десятилетия труда заработная плата, которая через систему пенсионного фонда выплачивается ежемесячно. Эти пенсионные права у пенсионеров уже возникли, и они от них неотъемлемы. Отказ в индексации таким пенсионерам уменьшает их пенсионные права и снижает размер пенсии сегодня. При этом не нужно забывать, что большинство пенсионеров трудятся как раз по причине маленьких пенсий, размер которых не позволяет вести достойное существование. При этом с работающих сегодня пенсионеров также удерживаются все налоги и обязательные платежи с их заработка. И, таким образом, работающие пенсионеры сегодня тоже пополняют бюджет и внебюджетные фонды», — заявил политик.

Напомним, что 12 сентября газета «Ведомости» со ссылкой на внесенный в правительство макропрогноз сообщила о том, что Министерство экономического развития ожидает сокращения пенсий в реальном выражении в ближайшие три года. В частности, в 2018 году ожидается снижение на 0,7%, а в 2019 и 2020 годах — на 0,6%. Правительственные чиновники считают, что повод для таких оценок даёт отказ от индексации пенсий работающим пенсионерам, а также более высокие ожидания инфляции на следующий год.