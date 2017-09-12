Ярославль, 12 сентября, 2017, 11:16 — ИА Регнум. 12 сентября у западного фасада храма Ильи Пророка на Советской площади в Ярославле будет установлена тестовая опора освещения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Ярославской области.

Церковь Ильи Пророка

«Временная установка опоры проводится в рамках реализации проекта благоустройства зоны ЮНЕСКО. Это делается с целью проведения натурных исследований для оценки воздействия на памятник истории и культуры федерального значения. Материалы исследования будут направлены в научно-методический совет Министерства культуры Российской Федерации, где будет рассмотрено несколько вариантов технического решения архитектурной подсветки храма» — рассказал главный архитектор области Михаил Кудряшов.

Напомним, международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС) рассмотрел проект осветительных мачт у церкви Ильи Пророка и эксперты единогласно дали заключение, что такое решение вопроса освещенности неуместно. Гораздо лучше, по мнению специалистов, разместить прожектора на уровне земли. Свое заключение ИКОМОС направил в Министерство культуры.

Проектную документацию по архитектурному освещению объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Ильи Пророка» рассмотрит научно-методический совет по культурному наследию при Министерстве культуры. Мнение ИКОМОС будет учтено при рассмотрении.

Аукцион по выполнению работ на освещение церкви Ильи Пророка объявлен 31 июля. На это собираются потратить потратить 17 млн рублей.