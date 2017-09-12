МИД Венгрии: Украина опозорилась перед ЕС
Киев, 12 сентября, 2017, 11:21 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто считает, что «Украина опозорилась перед ЕС» после того, как Верховная рада приняла поправку к закону об образовании, нарушающую права национальных меньшинств, пишет 12 сентября Sputniknews.
Отметим, что на территории Украины проживает венгерское меньшинство, насчитывающее около 150 тыс. человек.
«Наш долг — защитить венгерский народ, даже если он находится за тысячи километров от Венгрии», — заявил Сийярто 11 сентября в ходе встречи с главой Общества венгерской культуры Закарпатья Ласло Брензовичем, с которым он обсудил дальнейшие меры в отношении Украины.
Сийярто также сообщил, что он уже отправил письма с призывом к незамедлительным действиям генсеку ОБСЕ Томасу Гремингеру, верховному комиссару ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньеру, а также австрийскому министру иностранных дел и действующему председателю ОБСЕ Себастьяну Курцу.
«Я считаю это неприемлемым, что венгры, проживающие в этой стране, будут лишены права обучаться на своем родном языке в средней школе и университетах, — подчеркивает Сийярто, пообещав поднимать данный вопрос на каждом заседании той или иной международной организации. — Это — позор для Украины».
Венгерский министр подчеркнул, что новый закон подрывает не только венгерско-украинские отношения, но и соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной. К тому же, согласно его мнению, «закон противоречит украинской конституции» и «нарушает европейские ценности».
Напомним, 5 сентября Верховная рада приняла поправку к «Закону об образовании», которая касается языка обучения. Суть ее заключается в том, что с 2018 года классы с преподаванием предметов на языках национальных меньшинств останутся только в начальной школе, что значит: в средней школе и в высших учебных заведениях обучение будет проходить только на украинском языке.