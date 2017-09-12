Киев, 12 сентября, 2017, 11:21 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто считает, что «Украина опозорилась перед ЕС» после того, как Верховная рада приняла поправку к закону об образовании, нарушающую права национальных меньшинств, пишет 12 сентября Sputniknews.

Андрей Рябушкин. Школа XVII века. 1903

Отметим, что на территории Украины проживает венгерское меньшинство, насчитывающее около 150 тыс. человек.

«Наш долг — защитить венгерский народ, даже если он находится за тысячи километров от Венгрии», — заявил Сийярто 11 сентября в ходе встречи с главой Общества венгерской культуры Закарпатья Ласло Брензовичем, с которым он обсудил дальнейшие меры в отношении Украины.

Сийярто также сообщил, что он уже отправил письма с призывом к незамедлительным действиям генсеку ОБСЕ Томасу Гремингеру, верховному комиссару ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньеру, а также австрийскому министру иностранных дел и действующему председателю ОБСЕ Себастьяну Курцу.

«Я считаю это неприемлемым, что венгры, проживающие в этой стране, будут лишены права обучаться на своем родном языке в средней школе и университетах, — подчеркивает Сийярто, пообещав поднимать данный вопрос на каждом заседании той или иной международной организации. — Это — позор для Украины».

Венгерский министр подчеркнул, что новый закон подрывает не только венгерско-украинские отношения, но и соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной. К тому же, согласно его мнению, «закон противоречит украинской конституции» и «нарушает европейские ценности».

Напомним, 5 сентября Верховная рада приняла поправку к «Закону об образовании», которая касается языка обучения. Суть ее заключается в том, что с 2018 года классы с преподаванием предметов на языках национальных меньшинств останутся только в начальной школе, что значит: в средней школе и в высших учебных заведениях обучение будет проходить только на украинском языке.