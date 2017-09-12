Москва, 12 сентября, 2017, 11:16 — ИА Регнум. Почти со 100% уверенностью можно сказать, что Центральный банк РФ 15 сентября снизит ключевую ставку. Интрига в том, каким будет понижение, на 0,25% или 0,5%, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Роман Ткачук.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Банк России

«В пользу ужесточения денежно-кредитной политики говорят замедление инфляции до 3,2% и крепкий рубль (за последний месяц рубль был одним из лидеров роста на валютном рынке). В конце года есть риск ускорения инфляции, так что стимулировать российскую экономику нужно «здесь и сейчас», — считает эксперт.

Кроме того, сентябрьское заседание будет включать публикацию доклада по ситуации в экономике и пресс-конференцию Эльвиры Набиуллиной. От «больших» заседаний традиционно ждут важных шагов. Следующее заседание ЦБ — 27 октября — будет без доклада и пресс-конференции. Так что, если регулятор хочет дать сигнал участникам рынка — нужно сделать это сейчас, отметил Ткачук.

«Учитывая укрепление рубля и рост облигаций на прошлой неделе, рынок сейчас закладывается на снижение ставки на 0,5%. Индекс ОФЗ Russian Government Bonds Index поднялся до максимумов с апреля 2013 года. Но Центробанк традиционно консервативен и может ограничиться снижением ставки на 0,25%. Последний сценарий позитивен для рубля», — сказал эксперт.

Но, в любом случае, укрепление рубля не продлится долго. Уже сейчас российская валюта выглядит перекупленной. Косвенно это признал сам Центробанк, начав сворачивание валютного РЕПО.

«На заседании 15 сентября важно не только решение регулятора, но и его видение ситуации в экономике и риторика относительно дальнейшего изменения ставки, — полагает Ткачук. — Весь позитив уже учтён в курсе рубля».

По его мнению, после заседания участники рынка будут большее внимание обращать на факторы, играющие в пользу ослабления рубля — непростые отношения России с западными странами, дефицит бюджета, отрицательный счёт текущих операций, постепенное сворачивание Центробанком валютного РЕПО.

«В октябре доллар/рубль может вернуться в район 58−59 рублей, — прогнозирует эксперт. — Впрочем в уравнении курса рубля останется ещё много неизвестных — динамика доллара и Brent, отношение инвесторов carry trade».

Читайте также: Ключевая ставка Центробанка России «должна быть снижена до 4−6%»