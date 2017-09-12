Ярославль, 12 сентября, 2017, 10:59 — ИА Регнум. В Ярославле конкурс на отлов и передержку безнадзорных животных выиграла оскандалившаяся организация, которую жительница Дубков обвинила в убийстве своей домашней любимицы. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Страница Вконтакте Анны Янке Тесса на «передержку» так и не доехала

Мы уже писали о предпринимателе Юсуфджоне Шарипове. Он заявляется на конкурсы по отлову и передержке безнадзорных животных в Ярославской, Московской и Владимирской областях, речь идет о весьма внушительных суммах в миллионы рублей и сотнях, а возможно, и тысячах собачьих душ, которые ежемесячно должен ловить Шарипов. В качестве «передержки» в документах значится некий приют «Юста» в деревне Рушиново Переславского района, куда по документам и свозятся собаки из трех областей.

Между тем сам «приют» для представителей общественности закрыт, туда никого не пускают, в том числе жителей, у которых отловили собаку и по официальной информации увезли под Переславль. Напомним, Галина Седова из поселка Дубки с полицией пыталась попасть в этот «приют», чтобы забрать свою собаку. В итоге ей удалось прорваться внутрь, где женщина увидела жуткую картину — истощенные, бьющиеся в предсмертной агонии собаки, умирающие щенки. Свою домашнюю любимицу, которую якобы отловили прямо на территории двора, Галина Седова так и не нашла. Как выяснилось позже, Тесса была убита прямо на месте.

Представители администрации Ярославского района, которые заключили контракт с Шариповым, сообщили корреспонденту ИА REGNUM, что в самом «приюте» под Переславлем они ни разу не были. Как показал случай с Тессой, собаки на «передержку» доставляются лишь по документам, и, как предполагают зоозащитники, этот процесс поставлен «ловцами» на поток: собак убивают на месте, либо выпускают в другом районе.

И вот теперь бизнес-«империя» Шарипова, которую он вместе со своей знакомой Татьяной Махониной пытается создать на несчастных собаках, пополнится деньгами из Ярославля.

Здесь ИП Шарипов признан победителем в конкурсе на отлов и передержку безнадзорных животных. Речь идет о сумме в 486 тысяч рублей. Ранее эти функции выполняло МУП «Спецавтохозяйство», на базе которого построены вольеры для передержки собак. Да, к работе этой организации у зоозащитников тоже были нарекания, но таких вопиющих случаев, как с убитой Тессой, в Ярославле в последние два года не было. Кроме того, передержка в МУП «Спецавтохозяйство» была открыта для граждан и волонтеров, туда мог попасть любой желающий и посмотреть, в каких условиях содержатся животные.

Зоозащитники из Ярославля, узнав о том, кто выиграл конкурс на отлов и передержку собак, находятся в шоке. Девушки уже съездили в Переславский район и попытались попасть в «приют». Надо ли говорить, что их на территорию не пустили.

Волонтеры готовятся к очередным скандалам и просят жителей Ярославля быть крайне внимательными к своим домашним любимцам: методы работы «ловцов» позволят предположить, что попавшие в их руки собаки живыми до Переславского «приюта» просто не доедут. На это наводят и данные о том, что ИП Шарипов выполняет контракт с Ярославским, Ростовским, Переславским районами, плюс они участвуют в конкурсах в Московской и Владимирской областях. Такое количество собак просто физически невозможно разместить в приюте под Переславлем.

Мы ждем комментариев от мэрии Ярославля — были ли представители заказчика на месте передержки в деревне Рушиново и как они собираются контролировать добросовестное исполнение контракта.