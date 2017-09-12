Львов, Украина, 12 сентября, 2017, 10:59 — ИА Регнум. На Украине начались репрессии и массовые аресты активистов, которые поддерживают бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, сообщил член партии «Движение новых сил» Давид Сакварелидзе.

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В своем профиле в Facebook он написал, что арестовали активиста из Черкасс, Андрея Котыченко, который был среди тех, кто помог Саакашвили пересечь границу Украины. 11 сентября представителями МВД был задержан еще один соратник экс-губернатора из Ивано-Франковска.

Сакварелидзе заявил, что требует немедленного освобождения активистов и прекращения политических репрессий, предостерегая представителей власти, что для них это закончится плачевно, как уже происходило во времена предшественников.

10 сентября Саакашвили пытался въехать на Украину на поезде, однако украинские пограничники отказались пропускать состав на территорию страны, остановив поезд. После этого политик заявил, что отправится на польский пункт пропуска «Краковец», однако направился на КПП «Шегини», где его соратники прорвали оцепление украинских силовиков. В результате пострадали более десяти сотрудников полиции и пограничной службы.