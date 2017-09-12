Санкт-Петербург, 12 сентября, 2017, 10:58 — ИА Регнум. Ветроэлектростанцию (ВЭС) мощностью до 50 МВт планирует построить вблизи Санкт-Петербурга энергетическая компания «ТГК-1», принадлежащая ООО «Газпром энергохолдинг» (ГЭХ), сообщает 12 сентября «Коммерсант». Это станет первым опытом создания возобновляемого источника энергии для газовой корпорации.

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«Аналитики оценивают стоимость проекта ТГК-1 в 7−8 млрд рублей, полагая, что ГЭХ будет его реализовывать в целях развития энергетических технологий», — отмечает источник.

Площадка для размещения ВЭС будет определена до конца октября 2017 года на территории Санкт-Петербургской агломерации. Локация будущей станции должна быть согласована с Росавиацией и аэропортами.

На территории Ленобласти должно быть определено не менее трех возможных площадок для размещения «ветряков» и столько же — в Кронштадте (входит в состав Санкт-Петербурга). Оборудование для ВЭС будет доставляться морским путем.

«Реальная окупаемость проекта составляет от шести до восьми лет, дальше инвестор получает прибыль», — оценил проект президент Российской ассоциации ветроиндустрии (РАВИ) Игорь Брызгунов.

По данным эксперта, в Волховском районе Ленобласти также планируется осуществить конкурирующий с ТГК-1 проект ветропарка — ВЭС «Свирица» мощностью 70 МВт. Его продвигает группа частных инвесторов.

«По данным РАВИ, всего до 2024 года в России может быть введено свыше 3,3 ГВт ветрогенерации», — отмечает «Коммерсант».

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области планируетсяя реализоввать проект «ветропарка». Он оценивается до 100 млрд рублей. Проект предусматривает размещение на Дону трёх ветрогенерирующих установок. Суммарная мощность ветрогенерации составит 300 мВт.

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Пп итогам 2016 года ветряные электростанции в ЕС заняли второе место по вырабатываемой мощности, обойдя угольные тепловые электростанции. На первом месте по-прежнему остались газовые станции. Как ранее писала газета The Guardian, из 24,5 ГВт мощности, которую создают новые электростанции в Евросоюзе, 21,1 ГВт приходится на энергию ветра, солнечного света, движения воды и энергию, получаемую из биотоплива.

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Больше всех ветряков стоит Германия. Активно ветроэнергетику также пытаются развивать в Нидерландах, Франции, Финляндия, Ирландии и Латвии.