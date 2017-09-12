Москва, 12 сентября, 2017, 10:45 — ИА Регнум. Негативный прогноз Минэкономразвития о динамике пенсионных выплат в реальном выражении на 2018—2020 годы отражает закономерный итог осуществления либерального экономического курса, избранного российским правительством. Об этом 12 сентября корреспонденту ИА REGNUM заявил зампред фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Такой прогноз имеет право быть. Он вполне реален. Это прямое следствие той экономической политики, которую проводит правительство, потому что правительство по-прежнему настаивает на либеральных монетаристских подходах к развитию экономики», — заявил Емельянов.

Парламентарий напомнил, что сокращение бюджетных расходов является одним из важнейших компонентов такой экономической политики, рестрикционный подход к бюджетным расходам непосредственно отражается и на пенсионных выплатах. Отсюда нежелание индексации.

По его мнению, в тех непростых экономических условиях, которые сложились в настоящее время в России, такая экономическая политика совершенно бесплодна — национальной экономике необходимы меры по стимулированию роста в реальном секторе производства, которые позволили бы обеспечить темпы не в 1—2%, а до 6—7%.

«Это было бы основной для формирования бюджета и, естественно, для увеличения пенсий. При этом увеличение пенсий должно быть важной основой для экономического роста, потому что оно бы расширяло потребительский спрос», — указал Емельянов.

«Данное правительство в рамках той парадигмы, которую оно избрало для экономической политики, ничего не может сделать. Оно и не очень заботится о том, чтобы у пенсионеров пенсии росли. Эта проблема не в поле его зрения», — резюмировал депутат.

12 сентября газета «Ведомости» со ссылкой на внесенный в правительство макропрогноз сообщила о том, что Министерство экономического развития ожидает сокращения пенсий в реальном выражении в ближайшие три года. В частности, в 2018 году ожидается снижение на 0,7%, а в 2019 и 2020 годах — на 0,6%.

Правительственные чиновники считают, что повод для таких оценок даёт отказ от индексации пенсий работающим пенсионерам, а также более высокие ожидания инфляции на следующий год.