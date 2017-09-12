Вашингтон, 12 сентября, 2017, 10:26 — ИА Регнум. Ксавье Атенсио, мультипликатор и дизайнер парков развлечений Disney, скончался в возрасте 98 лет. Об этом сообщила компания Disney в интервью Associated Press.

D23.com Ксавье Атенсио

Атенсио родился в штате Колорадо в 1919 году. Художник работал на студии Walt Disney с 1938 по 1984 год. Мультипликатор принимал участие в создании таких мультфильмов, как «Пиноккио» и «Фантазия».

Атенсио стал автором сценария к нескольким аттракционам в парках развлечений Disneyland, среди которых — «Призрачное поместье» и «Пираты Карибского моря». Для аттракциона «Пираты Карибского моря» он написал слова к песне «Йо-хо», звучащей во время поездки по аттракциону. Композиция была использована и в фильмах серии «Пираты Карибского моря».

В 1996 году Атенсио получил премию «Легенда Disney» за существенный вклад в развитие компании.

В конце декабря прошлого года скончался художник Тайрус Вонг, прославившийся рисунками олененка Бэмби. В течение жизни он работал на студии Walt Disney и Warner Brothers, а также создавал открытки Hallmark. Художник умер в возрасте 106 лет.