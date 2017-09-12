Москва, 12 сентября, 2017, 10:19 — ИА Регнум. Единогласное принятие Совбезом ООН очередной резолюции, ужесточающей санкции против Пхеньяна — «мощный сигнал в адрес северокорейского руководства о том, что в деле нарушения прежних резолюций по этой проблеме у КНДР нет и не может быть союзников, при всех острых разногласиях между постоянными членами СБ ООН по иным темам», считает глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв.

Иван Шилов ИА REGNUM Северная Корея

Документ об ужесточении санкций в отношении КНДР, подготовленный делегацией США, получил поддержку всех членов Совбеза ООН, включая Россию и Китай. Совет безопасности ООН ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Северной Кореи.

По словам парламентария, «поддержка Россией резолюции не противоречит и нашей позиции, что ресурс санкций практически исчерпан».

Именно об этом говорил президент РФ Владимир Путин, заметив, что в КНДР будут «траву есть», но не свернут со своего пути, если будут по-прежнему чувствовать угрозу. И мир сейчас практически подходит к этому порогу, когда дальнейшие экономические меры будут бить по населению и заставлять «есть траву».

«Но это точно не то, чего стремится добиться международное сообщество — по крайней мере, его незападная часть, для которой санкции еще не стали нормой «диалога» с несогласными», — рассуждает сенатор.

«По этой причине в резолюции вижу не только неизбежную реакцию на провокационные действия Пхеньяна, но и четкий «мессидж» в адрес тех, кто пытается убедить мир в неизбежности силового сценария и в недоговороспособности России и КНР по корейскому досье. Этого нет и в помине», — утверждает глава комитета. (Орфография и пунктуация сохранены — прим. ИА REGNUM).

Косачёв напомнил, что РФ и КНР предложили 4 июля «дорожную карту» выхода из нынешнего тупика, следуя которой стало бы возможно уже сегодня существенно снизить напряженность на полуострове.

«Однако такой подход предполагает обоюдные шаги и отказ от угроз, а также четкое подтверждение «четырех нет»: ясно выраженный отказ от планов начала войны, смены режима, насильственного объединения двух Корейских государств и нарушения 38-й параллели. Такие гарантии Запад и, прежде всего, США отказываются внести в резолюции Совбеза ООН, тем самым давая очевидные обоснования опасениям Пхеньяна и, соответственно, стимулируя его военно-исследовательскую активность. Иной альтернативы нет — размахивая кнутом, нужно показывать пряник. Если только есть действительно «воспитательная» задача, а не только «порка» как самоцель», — написал Косачёв в соцсети.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, все члены Совбеза ООН поддержали решение «наказать» КНДР запретом на импорт природного газа и газового конденсата, а также запретом на экспорт текстиля и рабочей силы в третьи страны.