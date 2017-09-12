Косачёв увидел в резолюции СБ ООН по КНДР четкий «мессидж»
Москва, 12 сентября, 2017, 10:19 — ИА Регнум. Единогласное принятие Совбезом ООН очередной резолюции, ужесточающей санкции против Пхеньяна — «мощный сигнал в адрес северокорейского руководства о том, что в деле нарушения прежних резолюций по этой проблеме у КНДР нет и не может быть союзников, при всех острых разногласиях между постоянными членами СБ ООН по иным темам», считает глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв.
Документ об ужесточении санкций в отношении КНДР, подготовленный делегацией США, получил поддержку всех членов Совбеза ООН, включая Россию и Китай. Совет безопасности ООН ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Северной Кореи.
По словам парламентария, «поддержка Россией резолюции не противоречит и нашей позиции, что ресурс санкций практически исчерпан».
Именно об этом говорил президент РФ Владимир Путин, заметив, что в КНДР будут «траву есть», но не свернут со своего пути, если будут по-прежнему чувствовать угрозу. И мир сейчас практически подходит к этому порогу, когда дальнейшие экономические меры будут бить по населению и заставлять «есть траву».
«Но это точно не то, чего стремится добиться международное сообщество — по крайней мере, его незападная часть, для которой санкции еще не стали нормой «диалога» с несогласными», — рассуждает сенатор.
«По этой причине в резолюции вижу не только неизбежную реакцию на провокационные действия Пхеньяна, но и четкий «мессидж» в адрес тех, кто пытается убедить мир в неизбежности силового сценария и в недоговороспособности России и КНР по корейскому досье. Этого нет и в помине», — утверждает глава комитета. (Орфография и пунктуация сохранены — прим. ИА REGNUM).
Косачёв напомнил, что РФ и КНР предложили 4 июля «дорожную карту» выхода из нынешнего тупика, следуя которой стало бы возможно уже сегодня существенно снизить напряженность на полуострове.
«Однако такой подход предполагает обоюдные шаги и отказ от угроз, а также четкое подтверждение «четырех нет»: ясно выраженный отказ от планов начала войны, смены режима, насильственного объединения двух Корейских государств и нарушения 38-й параллели. Такие гарантии Запад и, прежде всего, США отказываются внести в резолюции Совбеза ООН, тем самым давая очевидные обоснования опасениям Пхеньяна и, соответственно, стимулируя его военно-исследовательскую активность. Иной альтернативы нет — размахивая кнутом, нужно показывать пряник. Если только есть действительно «воспитательная» задача, а не только «порка» как самоцель», — написал Косачёв в соцсети.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, все члены Совбеза ООН поддержали решение «наказать» КНДР запретом на импорт природного газа и газового конденсата, а также запретом на экспорт текстиля и рабочей силы в третьи страны.