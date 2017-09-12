Вашингтон, 12 сентября, 2017, 09:50 — ИА Регнум. Ураганы «Харви» и «Ирма» могут нанести экономике США ущерб в 290 млрд долларов. Такое заявление сделал президент консультационной метеорологической компании AccuWeather Джоэл Майерс.

U.S. Army photo by 1st Lt. Zachary Wes Спасатели в Хьюстоне

Как отметил Майерс, ущерб от «Ирмы» составит около 100 млрд долларов, что эквивалентно 0,5-процентному пункту ВВП. «Харви» нанесет ущерб в 190 млрд долларов. Это эквивалентно 1-процентному пункту ВВП.

В экономические издержки войдут нарушение работы предприятий, рост безработицы, разрушение инфраструктуры, потеря урожая, повреждение имущества и рост цен на топливо. Нанесенный стихийными бедствиями ущерб будет сказываться на экономике США до конца 2017 года.

7 сентября ураган «Ирма» ударил по островам Карибского бассейна Сен-Мартен и Сен-Бартелеми. 10 сентября ураган дошел до Флориды. Его жертвами стали более двадцати человек, разрушено 95% инфраструктуры. Порывы ветра «Ирмы» достигали 300 км/ч.

«Харви» обрушился на юго-восточное побережье США 25 августа и стал самым мощным ураганом в США за последние 12 лет. В результате разгула стихии погибли порядка 50 человек.