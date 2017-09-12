Пекин, 12 сентября, 2017, 09:46 — ИА Регнум. В китайском Наньнине начал свою работу международный форум Китай-АСЕН, на полях которого вице-премьер КНР Чжан Гаоли провел переговоры с представителями стран-участниц АСЕАН.

U.S. Department of State Чжан Гаоли

Мероприятие посетили высокопоставленные чиновники, в том числе султан Брунея Хассанал Болкиах, премьер-министр Камбоджи Хун Сен, вице-премьер Вьетнама Труонг Биньха и вице-премьер Лаоса Сонексай Сипхандон, пишет «Жэньминь жибао».

«В нынешнем году исполняется ровно 50 лет со дня основания АСЕАН, уже в следующем году мы отметим 15-ю годовщину создания стратегического партнерства Китай-АСЕАН, что ознаменует новую веху в истории развития отношений между нашими странами. Отношения между КНР и странами АСЕН вступили в ключевой этап, мы надеемся на дальнейшее расширение сотрудничества в рамках новых проектов и инициатив, например, Нового шелкового пути», — заявил вице-премьер КНР.

Высокопоставленный китайский политик провел переговоры с главой брунейской делегации, в ходе которых Чжан Гаоли и Хассанал Болкиах обменялись мнениями относительно перспектив развития двустороннего сотрудничества.

По словам китайского вице-премьера, отношения между КНР и Брунеем вышли на принципиально новый уровень. Уже в 2018 году страны отметят 60-ю годовщину со дня установления дипломатических отношений. Представители стран договорились укрепить сотрудничество сразу по нескольким направлениям, в том числе в борьбе с международной преступностью, торговле и сфере культуры и науки.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Китай и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) формально согласовали общие положения Кодекса поведения в Южно-Китайском море.