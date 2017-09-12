Симферополь, 12 сентября, 2017, 09:40 — ИА Регнум. Заявление Евросоюза, содержащее отказ признать выборы в Крыму, является пренебрежением базовыми правами человека, заявил 12 сентября РИА Новости заместитель председателя крымского правительства Георгий Мурадов.

Архип Куинджи. Крым. 1900—1905

Он пояснил, что 10 сентября 2017 года на территории полуострова проводились довыборы в республиканский парламент, а в Севастополе выбирали губернатора. 12 сентября внешнеполитической службой Евросоюза было распространено заявление, согласно которому состоявшиеся выборы не будут признаны.

«Этим Евросоюз показывает еще раз, что он пренебрегает базисными правами человека, в данном случае — правом на свободные выборы. <…> Когда воссоединялись немцы, без референдума, в европейских странах не возникало вопросов насчет легитимности», — отметил Мурадов.

По словам вице-премьера, ранее ЕС таким же образом пренебрегал правом крымчан провести законный референдум. Он пояснил, что подобный подход Евросоюза будет сохраняться до тех пор, «пока не изменится их логика понимания прав человека, пока они будут стоять на позиции их прямого игнорирования».

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, 10 сентября канцлер ФРГ Ангела Меркель сравнила воссоединение России и Крыма с объединением Германии. В МИД РФ подчеркнули, что такая позиция по крымскому вопросу является точкой зрения немецкого руководства.