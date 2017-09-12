Киев, 12 сентября, 2017, 09:19 — ИА Регнум. Все, что может сделать Украина с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили — экстрадировать его в Грузию. Об этом политик заявил в интервью Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

По словам Саакашвили, у Киева нет возможности завести уголовное дело на него, поскольку он «абсолютно чист» перед украинским законодательством. Экс-президент Грузии подчеркнул, что «ни одна страна в мире, в том числе и сама Украина» не признает те обвинения, которые выдвинул Киев против него.

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Саакашвили также отметил, что его цель — участие в парламентских выборах на Украине для создания «нового политического класса» в стране.

«Украинцам надоели старые коррумпированные политиканы», — сказал бывший глава Одесской области.

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Напомним, 10 сентября Михаил Саакашвили прорвался через контрольно-пропускной пункт «Шегини» на польско-украинской границе. В ходе прорыва пострадали более 10 сотрудников правоохранительных органов и пограничной службы Украины.