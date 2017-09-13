«Надо не только менять состав правительства, но и всю его политику»
Санкт-Петербург, 13 сентября, 2017, 12:00 — ИА Регнум. 31 августа газеты печатают приказ Керенского казакам, где он, выражая им благодарность за подавление июльских беспорядков, призывает теперь так же «отважно отразить мятежную попытку» Корнилова.
«Известия» печатают приказ заместителя министра-председателя Некрасова о назначении Пальчинского Петроградским военным генерал-губернатором.
«Известия» печатают сообщение первого департамента о привлечении за клевету лиц, давших ложное официальное сообщение в газеты по делу Каменева.
Газеты печатают приказ Керенского по армии и флоту. Начинается приказ словами: «Сего числа, согласно постановлению Временного правительства, на меня возложено верховное командование вооруженными силами государства». Далее говорится о бескровном подавлении мятежа Корнилова, выражается благодарность всем чинам армии и флота.
«Полугодовой опыт свободной жизни не мог не убедить каждого, что всякие крайние неразумные требования, неисполнимые в данную минуту, откуда бы таковые требования ни исходили, приводят лишь к потрясениям государства… Пусть помнит каждый, кто бы он ни был, генерал или солдат, что малейшее неподчинение власти будет впредь беспощадно караться и т. д.»
Утром Керенский принял Крымова. Сначала Крымов говорил, что никто никогда не думал идти против Временного правительства и что войска, во главе которых он шел, были направлены в распоряжение правительства, но потом передал Керенскому приказ, изданный им (Крымовым) 29 августа. Керенский указал ему на преступность его поведения.
Из Зимнего дворца Крымов проехал в помещение кабинета военного министра, где, войдя в комнату, застрелился.
Днем Некрасов (вышедший в отставку) огласил предположительный список правительства, куда входили и кадеты
На ночном заседании ЦК партии эсеров принял окончательное решение о том, что, если в составе правительства будут находиться члены партии кадетов, то он отзовет своих официальных представителей из кабинета. Однако, ЦК решил не запрещать отдельным членам партии на свой страх и риск принять участие в правительстве, организуемом Керенским, но если Керенский будет составлять правительство с участием кадетов, то он не будет являться лицом, уполномоченным на это партией, и ЦК не обещает ему поддержки.
Это решение через Гоца и Зензинова было немедленно передано Керенскому, вследствие чего переговоры о составлении правительства были прерваны. Представители ЦК эсеров указали Керенскому, что до созыва общедемократического совещания они ничего не имеют против оставления правительства в его старом составе без Юренева и Кокошкина.
Керенский пригласил к себе весь президиум совета союза казачьих войск и предложил совету «дать немедленное и жестокое осуждение генералам Корнилову и Каледину и признать их мятежниками и изменниками родины». Совет союза, выслушав доклад президиума, поздно ночью постановил обратиться к Керенскому с письмом, где заявляет, что «осудить генералов Корнилова и Каледина… не зная всех подробностей, до суда и следствия над ними, он не может».
Однако совет союза казачьих войск на экстренном заседании (днем) постановил обратиться ко всему казачеству с воззванием, в котором требует от него повиновения правительству и исполнения всех его приказов.
На заседании Петросовета Богданов делает доклад от комитета народной борьбы с контрреволюцией:
«Когда Временное правительство заколебалось и на сцену выступили посредники, вроде Милюкова и генерала Алексеева, комитет проявил всю свою энергию, чтобы воспрепятствовать каким бы то ни было соглашениям… Под этим давлением Временное правительство прекратило переговоры и отказалось от всяких предложений Корнилова…
[Военный отдел комитета], убедившись, что штаб может не справиться со своей задачей, и стремясь обеспечить Временному правительству успех в борьбе с контрреволюцией, счел необходимым вмешаться в действия штаба и действовать вместе с ним…
[В Петрограде], не обращая внимания на формальную сторону дела, были закрыты четыре газеты, произведены аресты и обыски в гостинице «Астория» и т. д.
Оратор указывает, что корниловский заговор опирается на определенные общественные круги и повторение заговоров возможно. Далее выступает ряд фракционных ораторов, и в конце заседания 270 голосами против 115 при 51 воздержавшемся принимается резолюция, предложенная большевиками:
«Перед лицом контрреволюционного мятежа генерала Корнилова (подготовленного и поддержанного партиями и группами, представители которых входили в состав Временного правительства (во главе с партией к.-д.)), Петроградский Совет Р. и С. Д. считает долгом провозгласить, что отныне должны быть решительно прекращены всякие колебания в деле организации власти. Не только должны быть отстранены представители к.-д. партии, открыто замешанной в мятеже, и представители цензовых элементов вообще, но должна быть подавлена в корне вся та политика соглашательства и безответственности, которая создала самую возможность превратить верховное командование и аппарат государственной власти в очаг и орудие заговора против революции.
Нетерпимы далее ни исключительные полномочия Временного правительства, ни его безответственность; единственный выход — в создании из представителей революционного пролетариата и крестьянства власти, в основу деятельности которой должно быть положено следующее:
1) декретирование демократической республики;
2) немедленная отмена частной собственности на помещичью землю без выкупа и передача ее в заведывание крестьянских комитетов впредь до разрешения Учредительного собрания, с обеспечением беднейших крестьян инвентарем;
3) введение рабочего контроля в общегосударственном масштабе над производством и распределением; национализация важнейших отраслей промышленности, как то: нефтяной, каменноугольной, металлургической; беспощадное обложение крупных капиталов и имуществ и конфискация военных прибылей в целях спасения страны от хозяйственной разрухи;
4) объявление тайных договоров недействительными и немедленное предложение всем народам воюющих государств всеобщего демократического мира.
В качестве немедленных мер должны быть декретированы:
1) прекращение всяких репрессий, направленных против рабочего класса и его организаций; немедленная отмена смертной казни на фронте и восстановление полной свободы агитации и всех демократических организаций в армии; очищение армии от контрреволюционного командного состава;
2) Выборность комиссаров местными организациями;
3) осуществление на деле права наций, живущих в России, на самоопределение, т.-е. в первую очередь удовлетворение требований Финляндии и Украины;
4) Роспуск гос. совета и гос. думы; немедленный созыв Учредительного Собрания;
5) уничтожение всех сословных (дворянских и пр.) преимуществ и полное равноправие граждан».
Заседание закрывается около 5 часов утра.
Комитет народной борьбы с контрреволюцией при ВЦИК печатает обращение к рабочим, где говорит, что принимает все меры, чтобы выпустить тех из политических заключенных 3−5 июля, которые не привлекаются по уголовным статьям, до суда на свободу. Далее Комитет предупреждает рабочих против самочинных выступлений.
На заседании ВЦИК и ИК СКД продолжаются прения по вчерашним докладам. Выступает Каменев:
«Нам предстоит разрешить три вопроса — о коалиции, о единстве революционного фронта, о Советах и власти. Мне не нужно полемизировать с тов. Церетели и Скобелевым, которые вчера защищали и выдвигали идею коалиции. Попытка коалиции сорвана. Я не понимаю, как после происшедших событий, после корниловщины, они могут защищать обанкротившуюся идею. Мятеж Корнилова был не его единоличным выступлением, а выступлением организованной буржуазии…
Отвергая коалицию с к.-д., вы хотите нас бросить на еще более опасный путь коалиции с безответственными группами, но вы забыли о коалиции, собранной и укрепленной грозными событиями минувших дней, — о коалиции с революционным пролетариатом, крестьянством и революционной армией. Вы забыли об этой коалиции при конструкции власти. А ведь, когда нам нужно было бороться с Корниловцами, мы обратились именно к ней, а не к тем, кого вы приглашаете в коалицию власти. И теперь, сломив заговор Корнилова, вы ломаете коалицию, которая отстояла революцию от заговора Корнилова, и заключаете коалицию с Алексеевым, ставленником к.-д.».
Переходя к вопросу об единстве революционного фронта, оратор, обращаясь к большинству собрания, говорит, что единство революционных сил, проявленное в борьбе с Корниловым, может быть разрушено колебаниями большинства.
Останавливаясь на роли Советов, Каменев указывает, что, несмотря на убийственную политику, которую вел все время Совет, он все-таки в борьбе с контрреволюцией сыграл роль цемента, спаявшего все истинно-демократические элементы. Никто не сможет сказать, что существует в данный момент более могучая организация, нежели Совет. Но это могущество нужно уметь удержать и использовать.
«В вопросе о создании власти фракцию большевиков интересует не техническая сторона, а те силы, которые войдут в состав этой власти, одинаково ли они понимают задачи момента и смогут ли они идти в ногу с демократией.
Мы настаиваем, чтобы ЦИК сказал точно и ясно, сможет ли он исполнить все чаяния демократии. Мы утверждаем, что в руках ВЦИК судьба революционной дисциплины».
В заключение Каменев протестует против слухов о предстоящем выступлении большевиков. Слухи эти Каменев называет провокацией и от имени фракции заявляет, что она употребит все усилия к тому, чтобы ликвидировать эту провокацию. Затем Каменев оглашает резолюцию от фракции большевиков, аналогичную той, что была принята на заседании Совета.
Стеклов от фракции соединенных социал-демократов говорит против коалиции: «необходимо опираться на демократию», требует освобождения большевиков. Архангельский выступает за коалицию «с живыми силами» и в этом духе оглашает резолюцию от имени эсеров. Лапинский от имени меньшевиков-интернационалистов приветствует устранение кадетов из рядов правительства:
«Весь генералитет по своему классовому положению определенно стоит на контрреволюционной точке зрения. Тем не менее Временное правительство прибегает к его помощи, оставляя на высоких постах прямых участников контрреволюционного заговора… Надо не только менять состав правительства, но и всю его политику… Надо создать власть, опирающуюся исключительно на классы, которые действительно двигают революцию вперед».
В штаб Юго-Западного фронта доставлен генерал Ванновский, арестованный комитетом. В Гомеле утром арестован приехавший в автомобиле Завойко (ординарец Корнилова, известный в банковских кругах Москвы как делец по нефтепромышленности), имевший при себе подложный документ и пробиравшийся во Владикавказ. В Орше арестован Новосильцев — председатель союза офицеров. Оба отправлены в Могилев.
Коротков телеграфирует Временному правительству:
«Гарнизон Корнилова состоит из 3 батальонов корниловского ударного полка с пулеметами, 5 сотен текинского полка с пулеметами и 5 рот польских войск, пришедших в Могилев 29 августа. Артиллерия, проходившая с Ю.-З. фронта, задержана в Могилеве… Георгиевский батальон с офицерами на стороне Временного правительства, почему разбросан по городу Могилеву небольшими группами для несения караульной службы».
Керенский послал в Новочеркасск прокурору Судебной палаты телеграмму:
«Предлагаю вам немедленно арестовать войскового Донского атамана генерала Каледина, который указом Временного правительства от сего 31 августа отчислен от занимаемой должности с преданием суду за мятеж».
В Одессе Временным революционным комитетом введена цензура для газет. Городская дума в своей резолюции клеймит позором корниловцев и зовет граждан к защите революции. Организациями ж.-д. служащих установлен контроль за движением поездов.
Из Вятки, Сум, Луганска и др. городов приходят сведения об организации комитетов охраны революции. В Красноярске вся власть сосредоточена в руках Исполкома Советов.
На Западном фронте выносятся многочисленные постановления частей фронта с осуждением корниловского выступления и выражением поддержки правительству.
«Рабочий» пишет:
«Два дня тому назад комитетом борьбы с контрреволюцией при ВЦИК было принято и вошло в силу решение о вооружении рабочих, о создании рабочих дружин… Решение принято, но в то же время или несколькими часами позже, очевидно, решено: решения о вооружении в исполнение не приводить, ибо Временное правительство боится вооружить рабочих… В результате, например, на всех путиловских рабочих — на 80 000 человек — выдано 300 винтовок. Так вооружать рабочих — значит выдавать рабочие кварталы безоружными на полный произвол Корниловских кавалеристов» … и т. д.
«Рабочий» печатает ряд резолюций большевистского характера о власти, выступлении Корнилова и т. д., принятых на крупных заводах и в воинских частях.