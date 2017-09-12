Байконур, Казахстан, 12 сентября, 2017, 09:12 — ИА Регнум. Испанский телекоммуникационный спутник Amazonas-5 успешно выведен на орбиту Земли. Об этом 12 сентября сообщается на сайте Роскосмоса.

Mil.ru РН «Протон-М»

«12 сентября 2017 года в 7:35 мск российский разгонный блок «Бриз-М» успешно завершил программу выведения космического аппарата «Amazonas-5» на геосинхронную переходную орбиту», — говорится в сообщении.

Космический аппарат отделился от разгонного блока через 9 часов 12 минут после старта. Масса спутника при отделении составила приблизительно 5900 кг.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 сентября ракета-носитель «Протон-М» с испанским спутником Amazonas-5 успешно стартовала с космодрома Байконур. Старт состоялся в расчётное время — 22:23 мск. Головная космическая часть в составе разгонного блока «Бриз-М» и спутника штатно отделилась от третьей ступени ракеты на десятой минуте полёта.

Спутник связи Amazonas-5 был изготовлен американской фирмой Space Systems Loral (США) по заказу испанской Hispasat. Аппарат предназначен для предоставления услуг в области телевидения, корпоративных сетей и телефонной связи на территории Южной и Центральной Америки.

Напомним, предыдущий запуск «Протон-М» состоялся 17 августа. Ракета-носитель вывела на орбиту космический аппарат военного назначения для Минобороны России.