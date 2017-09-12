Южно-Сахалинск, 12 сентября, 2017, 09:12 — ИА Регнум. Депутат сахалинской Облдумы VI созыва Галина Подойникова, известная своей критикой действий региональной власти, не проходит в Заксобрание VII созыва по партийным спискам: не хватило ничтожных долей процента голосов. В региональном отделении КПРФ считают: в ходе выборов Облизбирком выпустил липовые «распоряжения», определяющие места для голосования граждан без прописки. В прокуратуру Южно-Сахалинска уже направлено заявление, передает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Лукашевич Сахалинская Областная дума

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«В результате перенаправления потоков избирателей без прописки, чьи голоса могли быть использованы против кандидата от КПРФ Галины Подойниковой, она не добрала буквально несколько сотых долей процента, что не позволило ей стать депутатом Сахалинской Областной думы по партийному списку», — такое заявление опубликовало региональное отделение КПРФ на своем официальном сайте. Заявление сопровождается многочисленными документами, разъясняющими суть претензий КПРФ Сахалина к Облизбиркому. Аналогичный пакет документов направлен в редакцию ИА REGNUM.

Причины, по которым островные коммунисты обратились в городскую прокуратуру Южно-Сахалинска следующие.

«Первоначально из аппарата ТИК города Южно-Сахалинска в участковую избирательную комиссию № 302, которая расположена в здании ДК «Железнодорожник» поступает «Распоряжение» №95/820 в котором определены комиссии, где смогут проголосовать граждане Российской Федерации, не имеющие постоянной регистрации на территории Сахалинской области. Имя им — «легион»: это практически все УИК областной столицы. По истечении времени, в ТИК поступают промежуточные данные о результатах хода голосования, которые анализируются. И уже вырисовывается определенная картина. В середине дня голосования, в УИК №302 поступает «новое» распоряжение, в котором все потоки этих избирателей перенаправляются в одно русло — в комиссию в ДК «Железнодорожник». И номер этого распоряжения оказывается точно таким же — 95/820. Обе бумаги имеют подпись Николая Синявского, председателя ТИК города Южно-Сахалинска», — сообщило региональное отделение КПРФ на своем официальном сайте.

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«Оба постановления находятся на руках у кандидата от партии КПРФ Натальи Волковой, и эти экземпляры, неофициально, в комиссии просили вернуть им обратно, не желая выносить сор из их избы. Надо ли говорить о том, что им отказали?», — рассказал в телефонном разговоре с корреспондентом ИА REGNUM официальный представитель Сахалинского регионального отделения КПРФ Алексей Лукашевич.

Но и на этом история не заканчивается.

«После окончания процедуры голосования, на сайте ТИК появляется еще одно постановление, в котором так же (как и во второй «версии» постановления 95/820) определен УИК для голосования лиц, не имеющих постоянной регистрации в Сахалинской области. Размещено это (очередное) постановление уже после окончания голосования в 20 часов 25 минут и 45 секунд. Однако его текст имеет уже иную дату разработки, более раннюю. И номер, присвоенный при регистрации, имеет более ранние цифры — 94/820», — сообщили в Сахалинском отделении КПРФ.

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«Исходя из изложенного, мы видим: в работу комиссии спущены «липовые» постановления за подписью председателя ТИК. Есть ли вообще в реестре ТИКа постановление за номером 95/820? Похоже, что оно носило «временный» характер и подлежало уничтожению. Городской прокурор в тот же день был поставлен в известность о произошедших событиях и региональное отделение партии КПРФ ждет оценки действий ТИК со стороны правоохранительных органов», — добавил Алексей Лукашевич.

То, что в Сахалинскую Облдуму VII созыва не проходит именно Галина Подойникова, у многих островитян вызвало возмущение. Например, потому, что именно она задавала неудобные вопросы региональным властям по поводу того, кто и, главное, на каких основаниях получает доход от бюджета Сахалинской области.

«4 апреля 2017 года, принимая участие в круглом столе, организованном прокуратурой, мы обратили внимание на размещение бюджетных средств на депозитных счетах коммерческих банков. Только на счетах двух организаций АО «Сахалинское ипотечное агенство» и АО «Сахалинлизингфлот», принадлежащих Сахалинской области лежали неиспользованными более 20 млрд бюджетных средств. Часть этих средств были размещены на счетах коммерческих банков и упомянутые организации получили доход от размещения почти в 1 млрд рублей. По имеющейся информации, после уплаты налога на прибыль «доход» так и не поступил в областную казну, а остался в распоряжении организаций. В мае 2017 года по нашей инициативе в Облдуме был заслушан отчет об использовании 50 (!!!) млрд бюджетных рублей, выделенных в 2015 году АО «Корпорация развития Сахалинской области». В 2016 году, согласно отчету Корпорации, объем инвестирования этой структурой составил всего лишь 4,1 млрд рублей. Остальные средства были размещены на счетах и депозитах коммерческих банков. В 2016 году доход Корпорации от депозитов составил 5,2 млрд рублей. А расходы — 269 млн», — рассказывала Галина Подойникова в июле 2017 года в одном из интервью ИА REGNUM.

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Как сообщало ИА REGNUM, вся предвыборная кампания — 2017 на Сахалине сопровождалась скандалами. Отстранена была от участия в гонке «Партия Дела», при очень странных обстоятельствах выбыл из кампании один из старожилов островной политики и председатель Областной думы Владимир Ефремов, который буквально накануне вел активную агитацию и встречался с избирателями. Впервые за выборную историю региона выборы в Областную думу проигнорировали нефтяники. Сахалинские Коммунисты России обращались в суд с иском к КПРФ в интересах «Единой России». Явка на выборах в регионально Заксобрание составила менее 26%.

«Единая Россия» набрала 44,64% голосов, КПРФ — 16,5%, ЛДПР 13,02. Народная партия «За женщин России» — 4,82% голосов. Сахалинское региональное отделение партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» — 1,25%. Сахалинское отделение Партии КПСС — 3,82%. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ — 4,12%. Сахалинское отделение «Российской объединенной демократической партии «ЯБЛОКО» — 1,59%. Сахалинское региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — 4,54%. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» — 1,17%.