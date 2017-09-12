Москва, 12 сентября, 2017, 08:49 — ИА Регнум. В Кремле почти завершили разработку стратегии президентской кампании, выдвижение Владимира Путина планируется провести в два этапа: в ноябре будет заявлено его принципиальное согласие избираться, а до 6 января состоится юридическое выдвижение действующего президента РФ как самовыдвиженца со сбором подписей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в администрации президента.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Стратегия президентской кампании обсуждалась в начале сентября на закрытых совещаниях в политическом блоке Кремля, собеседник издания отметил, что многое было спланировано. Согласно планам, в ноябре глава государства даст принципиальное согласие на то, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на новый срок.

«Невозможно до декабря тянуть с этим вопросом, иначе будет восприниматься неестественно»,— сказал источник. По формату это будет похоже на «Прямую линию» с президентом РФ. Кроме того, Путин осенью может принять участие в ряде внутриполитических мероприятий, например, в Дне памяти жертв политических репрессий 30 октября.

Издание отмечает, что открытие памятника на проспекте Сахарова 30 октября пройдет на самом высоком уровне. В окружении первого заместителя главы АП Сергея Кириенко подчеркнули, что открытие памятника жертвам политических репрессий работает на консолидацию общества. Также в Общественной палате РФ заявили, что ждут участия Путина в форуме «Сообщество».

После череды мероприятий пройдет выдвижение Путина как самовыдвиженца со сбором подписей в поддержку кандидата. Это будет сделано в самые поздние сроки, чтобы избирательная кампания была максимально сжатой. По закону «О выборах президента», назначение выборов должно состояться с 7 по 17 декабря, и не позднее чем через 20 дней, то есть до 6 января, пройдет регистрация инициативной группы в ЦИКе.

Ранее на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Китае Путин заявил, что как только объявляется президентская кампания, все сразу «прекращают работать», а «работать нужно сейчас». Так он ответил на вопрос о том, не пора ли ему объявить о намерениях стать участником президентской гонки.

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О том, что Путин объявит о своем участии в выборах максимально поздно, потому что президентская кампания парализует работу государственного аппарата, заявлял главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров.

По его словам, Путин знает, что от его личного решения зависит работоспособность высшего государственного аппарата. Также он знает, что любая другая кандидатура, кроме его собственной, приведет к параличу деятельности государственного аппарата, потому что «рыцари кресла» и «подвижники должности» наплюют на всё, даже на свою заявляемую любовь к Путину, и побегут выслуживаться перед новым кандидатом власти».

Точно также объявление Путина о выдвижении своей кандидатуры неизбежно будет связано с объявлением кандидатуры главы предвыборного штаба. Который, по нашей традиции, автоматически, как минимум на время выборов, становится «серым кардиналом» (даже если им станет анекдотическая фигура Ксении Собчак) нашей власти.

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И к нему тоже побегут любвеобильные поклонники, надеясь выслужить себе удобное будущее на новый путинский срок. Именно это имеет в виду, по моему мнению, Путин, говоря о том, что сразу перестанут работать. Поэтому Путин максимально поздно объявит о своем участии в выборах.

Выступая на пресс-конференции по итогам БРИКС, Путин также уточнил, что в предусмотренное законом время те, кто хотят принимать участие в президентских выборах 2018 года, об этом скажут. Пока на все вопросы о выдвижении своей кандидатуры на выборах действующий президент РФ прямо не отвечал.

В преддверии начала предвыборной кампании кандидатов в президенты РФ политологи и аналитики начали выдвигать различные версии относительно как участия в выборах каких-либо кандидатов, так и насчет послевыборной расстановки сил. Публиковался «рейтинг преемников», фигуранты которого, по мнению его автора, находятся в «ближайшем кадровом резерве» главы государства. Под рейтингом подразумевается исследование потенциального состава будущей правящей коалиции 2018—2024 годов.

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К реальным выборам, к реальной конкуренции это не имеет никакого отношения, а отражает только протестную борьбу и взаимное желание будущих участников нового президентского срока выставить друг друга в невыгодном свете, так прокомментировал публикацию фонда главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров.

Еще одну попытку представить «преемника» Путина предприняло агентство Bloomberg: якобы «новым фаворитом» действующего президента РФ стал глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Эту публикацию затруднились прокомментировать как сам ее герой, так и представитель Кремля.

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СМИ также искали «фаворитов» Путина и женщину-кандидата. Звучало даже имя Ксении Собчак, о чем президент РФ сказал «да ради бога», подчеркнув, что успех ее возможной президентской кампании зависит только от ее программы.