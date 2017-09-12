Москва, 12 сентября, 2017, 08:46 — ИА Регнум. Жителей ветхих домов стоит освободить от ежемесячных взносов на капитальный ремонт. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Андрей Палкин («Единая Россия»), законопроект опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Многоквартирный дом

Как отмечает автор законопроекта, аварийное жилье отличается от ветхого тем, что проживать в нем запрещено. Ветхий дом не требует немедленного расселения, однако правовая норма, которая определяет основания и порядок признания многоквартирного дома таковым, отсутствует.

Вместе с тем в Жилищном кодексе говорится о том, что многоквартирные дома, физический износ крыши, стен и фундамента которых превышает 70%, могут не включаться в региональную программу капитального ремонта.

«Таким образом, принятие данного законопроекта выявит грань, за которой проведение капитального ремонта становится нецелесообразно, а следовательно — данный объект исключается из региональной программы по капитальному ремонту», — говорится в законопроекте.

По мнению депутата, принятие закона исключит случаи, когда дом, не признанный аварийным на момент оценки, станет таковым в короткие сроки из-за физического износа. В такой ситуации обязанность по уплате ежемесячных взносов на капремонт является несправедливой.

Палкин также отметил, что документ призван защитить законные права и интересы граждан, владеющих помещениями в ветхих домах. Законодательное закрепление понятия «ветхого жилья» позволит уменьшить социальную напряженность и найти вариант решения проблемы, который удовлетворит всех участников жилищных отношений, пояснил депутат.