Пекин, 12 сентября, 2017, 08:31 — ИА Регнум. Согласно заявлению, размещенному главным финансовым регулятором КНР, по состоянию на 12 сентября 2017 года центральный паритетный курс юаня к доллару США составил 6,5277. В заявлении Народного банка Китая отмечается, что американская валюта укрепилась на 280 базисных пунктов.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар. Юань

Резкое укрепление доллара стало полной неожиданностью для большинства китайских аналитиков, которые ранее прогнозировали дальнейший рост юаня, за последние три недели укрепившегося более чем на 1,5 тыс. базисных пунктов, пишет «Чжунго жибао».

Накануне китайская валюта установила новый рекорд, преодолев психологическую отметку в 6,5 юаня за доллар. Кроме того, длительная цепочка укреплений стала самой продолжительной с 2005 года.

Американские экономисты не исключают возможности дальнейшего укрепления доллара США, однако большинство экспертов склоняются к тому, что центральный паритетный курс остановится на отметке 6,5—6,6 юаня за доллар на достаточно продолжительное время.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 11 сентября центральный паритетный курс юаня к доллару США составил 6,49 976 юаня за доллар.