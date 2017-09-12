Якутск, 12 сентября, 2017, 08:27 — ИА Регнум. В Якутии завтра, 13 сентября, состоится общественное обсуждение федерального законопроекта о реорганизации «Почты России». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в республиканской Общественной палате, без почтовых отделений могут остаться 147 наслегов.

Korobki.ru Почта России

По данным Общественной палаты Якутии, в пояснительной записки к федеральному законопроекту говорится о намерении акционировать «Почту России» и реорганизовать её в коммерческое предприятие.

«Модернизация сетевой инфраструктуры почты может привести к закрытию отделений в отдалённых населённых пунктах с населением менее 500 человек. Таких в Якутии, по данным 2015 года, 147», — отметили в ОП республики.

Обсуждение федерального законопроекта состоится 13 сентября в Общественном центре Якутска.