Москва, 12 сентября, 2017, 08:20 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после визита в Казахстан заявил, что Турция уже внесла задаток России на приобретение зенитных ракетных систем С-400. Об этом 12 сентября сообщает турецкая газета Hyrriyet.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

По словам Эрдогана, далее следует процесс передачи кредита от России Турции. Как отметил президент Турции, он и президент России Владимир Путин полны решимости в этой теме.

О том, что Россия и Турция подписали контракт на поставку зенитных ракетных систем С-400, сообщил и помощник президента России по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин, отметив, что на системы С-400 существует реальная очередь.