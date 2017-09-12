Киев, 12 сентября, 2017, 07:47 — ИА Регнум. Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, которая помогла экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили пересечь польско-украинскую границу, попала в базу данных скандального украинского сайта «Миротворец». Об этом представители ресурса сообщили на странице в соцсети Facebook.

European People's Party Юлия Тимошенко

«За сознательное нарушение госграницы Украины, организацию и подготовку к незаконному перемещению лица без гражданства через кордон Украины, участие в нападении на режимный обьект в составе группы лиц в чистилище сайта «Миротворец» внесена гражданка Тимошенко Юлия», — говорится в сообщении.

Кроме того, в сообщении подчеркивается, что по факту вышеперечисленных нарушений против лидера «Батькивщины» заведено уголовное дело.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 сентября 2017 г. экс-глава Грузии Михаил Саакашвили с боем прорвался через польско-украинский пограничный пункт «Шегини». На пропускном пункте установили заслон из пограничников, однако политик с многотысячной толпой сторонников прорвали кордоны силовиков. В результате инцидента получили травмы 15 украинских силовиков.

По факту произошедшего украинская полиция возбудила дело по статье «Незаконная переправка лиц через государственную границу». Саакашвили грозит до 5 лет лишения свободы.

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