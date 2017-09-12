Москва, 12 сентября, 2017, 07:35 — ИА Регнум. Торги по нефти 11 сентября завершились в небольшом плюсе. Разнонаправленные колебания на нефтяном рынке были вызваны общим укреплением курса доллара и бушующими ураганами в США, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

ptra Нефть

Американский доллар укрепился по всему рынку на фоне снижения напряженности вокруг Северной Кореи и роста доходности американских облигаций.

По последним данным, ураган «Ирма» ослаб до тропического шторма. Суммарный ущерб экономике США от ураганов «Харви» и «Ирма» может достичь $290 млрд.

Ураганы оказали негативное влияние на спрос на нефть, но, как видно по котировкам, участники рынка готовятся к ралли выше 55 долларов на ожиданиях полного восстановления работы НПЗ в США.

Сегодня, 12 сентября, в Азии баррель Brent стоит $53,72. На фоне укрепления доллара США цена на Brent может остаться торговаться в ценовом диапазоне $53,00 — $54,25 до 13 сентября. Хорошим знаком для покупателей станет рост выше $54,25, для продавцов — ниже $53,00.

Напомним, 11 сентября стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне повысилась на 0,11%, до $53,84 за баррель, WTI — на 1,16%, до $48,62 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в ноябре 2017 года на СПбМТСБ составляет $50,93 за баррель.

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