Москва, 12 сентября, 2017, 07:29 — ИА Регнум. Торги на Мосбирже открылись 11 сентября снижением по доллару и евро. Курс доллар/рубль снизился до 57,04 рубля, курс евро/рубль — до 68,56 рубля. Укреплению рубля в начале торговой сессии способствовал рост аппетита к рискованным активам на фоне снижения напряженности вокруг Серверной Кореи. КНДР воздержалась от запуска баллистических ракет в день празднования 69-й годовщины со дня образования страны, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Падение курса евро продолжалось до закрытия торговой сессии, а ослабление доллара прекратилось, что было обусловлено восстановлением американской валюты и ослаблением евро на рынке Форекс, а также ростом доходности долгосрочных облигаций США. К закрытию дня пара евро/рубль снизилась до 68,31 рубля.

Сегодня, 12 сентября, нефть сорта Brent торгуется в небольшом плюсе по $53,78. Из-за ураганов корреляция между рублём и нефтью снизилась. Участники рынка уделяют больше внимания рискам, связанным с Северной Кореей.

11 сентября ООН усилила санкции в отношении Северной Кореи. Для Северной Кореи был введен запрет на экспорт текстиля, а также введено сокращение импорта сырой нефти.

Перед принятием резолюции Северная Корея предупредила США, что Вашингтон заплатит «должную цену» за призывы к ужесточению санкционного режима в отношении Пхеньяна.

КНДР своими испытаниями баллистических ракет и бомб показала всему миру, что такой способ давления для них неприемлем. Ужесточение санкций приведет к новым испытаниям.

На данный момент из-за понижательных рисков для рубля, связанных с Северной Кореей, укрепления рубля на этой неделе не предвидится. Скорее всего, 12 сентября курс доллара восстановится до 57,65 рубля, по евро — до 68,80 рубля.

Напомним, 11 сентября по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» понизился на 14 коп. (-0,26%), до 57,22 руб., курс евро — на 62 коп. (-0,91%), до 68,40 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $2,2 млрд (-24,24%), евро/рубль — 184,3 млн евро (-21,30%).

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