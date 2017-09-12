Будапешт, 12 сентября, 2017, 07:29 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель назвала поведение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана неприемлемым, она раскритиковала коллегу за отказ принимать в своей стране беженцев, пишет 12 сентября Die Zeit.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

Она также не исключает того факта, что Венгрия из-за этого может лишиться членства в Евросоюзе.

Меркель возмутило то, что Будапешт не выразил «заинтересованности» в решении Европейского суда, согласно которому Венгрия и Словакия обязаны участвовать в программе перераспределения беженцев.

На вопрос «означает ли отказ Венгрии то, что страна должна в скором покинуть ЕС», Меркель ответила в интервью изданию, что «данная тема будет поднята на заседании Европейского совета в октябре», так как ЕС, согласно ее мнению, это в первую очередь «верховенство права».

Напомним, осенью 2015 года большая часть стран ЕС приняла решения о перераспределении на своих территориях более 120 тыс. беженцев из Греции и Италии, прибывших из стран Африки и Ближнего Востока.

Как сообщало ИА REGNUM, такие страны, как Венгрия, Польша, Словакия и Чехия, были против выполнения данных требований.

Жесткая критика со стороны других членов и органов ЕС привела к тому, что Венгрия и Словакия подали в Суд ЕС весной 2017 года с просьбой отменить решение об обязательных квотах на распределение беженцев, однако решение суда было вынесено не в их пользу.