Вашингтон, 12 сентября, 2017, 07:26 — ИА Регнум. Посольство Российской Федерации в США считает «откровенно издевательскими» заявления представителя Госдепартамента США Хизер Науэрт о том, что действия властей США в российских дипломатических представительствах были «прогулками». Об этом сообщили в пресс-службе посольства РФ в США.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Рассматриваем прозвучавшие из уст официального представителя Госдепартамента США Х. Науэрт комментарии, касающиеся обысков и досмотров генконсульства РФ в Сан-Франциско и торгпредства РФ в Вашингтоне, которые были названы «прогулками», как откровенно издевательские», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что предпринятые Вашингтоном меры стали беспрецедентными шагами, противоречащими двусторонним конвенциям, международному праву и внутреннему законодательству США.

«Где гарантия, что в целях таких «прогулок» представители американских спецслужб в следующий раз не придут с облавой на другие наши объекты дипсобственности?» — говорится в сообщении.

Напомним, ранее официальный представитель внешнеполитического ведомства США Хизер Науэрт на брифинге назвала обыски на объектах дипломатической собственности РФ в Вашингтоне и Сан-Франциско «прогулкой».

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