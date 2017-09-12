Берлин, 12 сентября, 2017, 07:19 — ИА Регнум. Несмотря на напряженные дипломатические отношения, Германия одобрила с начала 2017 года экспорт вооружений в Турцию на общую сумму более €25,36 млн, сообщает 12 сентября Die Tagesschau.

mfk Турция. Анкара

Это стало известно из ответа немецкого правительства на запрос от политической фракции «Зелёных» в бундестаге.

Сообщается, что в период с января по август 2017 года Берлин выдал 99 разрешений на экспорт вооружений в Турцию. Отметим, что в аналогичный период в 2016 году правительство выдало 158 таких разрешений общей стоимостью 69,32 млн.

Депутат партии «Зеленых» Озджан Мутлу требует прекращения немецкого экспорта вооружений, чтобы «защитить немецких граждан в Турции», особенно тех, кого незаконно держат в тюрьмах. а также чтобы «не спонсировать беспорядки в этой стране».

«Анкара никогда не будет воспринимать наши угрозы всерьез, если мы и дальше будем просто экспортировать оружие, — считает Мутлу. — Немецкое правительство должно сопоставлять действия со своими словами».

Депутат подчеркивает, что Берлин должен «оказывать давление на Анкару», настаивать на законной свободе немецких граждан, а не «содействовать насилию».

Напомним, немецко-турецкие отношения заметно ухудшились в преддверии проведения турецкого референдума по конституционным реформам в апреле 2017 года: Эрдогану было отказано в публичных выступлениях перед соотечественниками в кулуарах саммита.

Помимо этого, Анкара вызывает негодование у немецких политиков взятием под стражу немецких граждан, в большинстве своем турецкого происхождения, якобы имеющих причастность к организации попытки военного переворота в Турции в июле 2016 года.

По этой причине турецкие полицейские арестовали за последние десять месяцев десять граждан ФРГ, среди которых журналист Дениз Юцель, находящийся в следственном изоляторе уже полгода.