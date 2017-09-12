Владивосток, 12 сентября, 2017, 07:01 — ИА Регнум. «Кристалл Норд», танкер приморской компании — банкрота «Находка — Портбункер», брошен горе-судовладельцем в Персидском Заливе, в порту Хамрия (ОАЭ). Зарплата не выплачивается 3 месяца, экипаж не застрахован. РПСМ бьется на права моряков. Чтобы уйти от российского правосудия, судовладелец сменил флаг России на удобный, а также поменял название судна, передает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба РПСМ Российскому танкеру Кристалл Норд судовладелец сменил госфлаг и имя

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Российские моряки, брошенные приморским судовладельцем — банкротом в Персидском заливе еще в начале августа, оставленные без денег, еды и, главное, топлива, в связи с чем в судовой «артелке» мгновенно испортились продукты питания, обратились за помощью в Дальневосточную региональную организацию Российского профсоюза моряков. После того, как профсоюз поднял шум, 6 моряков удалось вернуть в Россию. Однако на борту брошенного танкера остаются 7 членов экипажа.

«Пока нам удалось договориться с судовладельцем о поставке продуктов и топлива. Топливо — на обесточенном судне не работают ни кондиционеры, ни «артелка» (судовой холодильник). Температура в каютах +45 градусов. Шестерых моряков мы домой вернули. Но зарплату им судовладелец так и не выплатил. 7 человек остаются на борту, охраняют танкер до передачи его новому владельцу — «Находка — Портбункер» банкрот, имуществом распоряжается арбитражный управляющий», — рассказал председатель Дальневосточной региональной организации РПСМ Николай Суханов.

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Однако даже не это самое страшное. Для того, чтобы уйти от ответственности перед экипажем и российским правосудием, судовладелец — банкрот мгновенно, прямо в порту Хамрия, сменил на танкере флаг России на дешевый «удобный» флаг государства Сент — Китс и Невис. Это крошечное островное государство в восточной части Карибского моря общей площадью 261 километр.

«А мы прекрасно знаем, для чего поднимают удобный флаг. Для того, чтобы набрать самую дешевую рабочую силу, платить мизерную зарплату, либо вообще ее не платить. В настоящее время зарплата на «Кристалл Норд» уже не выплачивается более 3 месяцев. Арбитражный управляющий сообщает, что пытается найти деньги на снабжение судна всем необходимым. Но получится ли у него — мы пока не знаем», — сказал Николай Суханов.

Пока профсоюз борется за права моряков, судовладелец, «Находка — Портбункер», времени, что называется, зря не теряет. Помимо судового флага он сменил и название судна!

Теперь российский танкер «Кристалл Норд» приписан к порту Бастер на далеких Карибах. То есть — теперь он вне российской юрисдикции. И ничего, что все имущество банкрота «Находка — Портбункер» находится в ведении арбитражного управляющего? Или управляющий не в курсе?

«Такого просто быть не может! То есть — категорически не должно быть. Арбитражный управляющий не может не знать, что происходит с имуществом. Вывод имущества, в отношении которого введено конкурсное управление, за границу — уголовное преступление. Я думаю, что вопросы, в первую очередь арбитражному управляющему, должны задавать правоохранительные органы», — сказал в телефонном разговоре с корреспондентом ИА REGNUM юрист Иван Денисов.

Есть еще вопросы. Моряки «Кристалл Норд» — граждане Российской Федерации. Они устраивались на работу на российский танкер, в российскую компанию. А это дает им определенные права и налагает на работодателя определенные обязательства. Как теперь быть морякам? Как им идти в суд за защитой своих прав? Одни вопросы. Пока — без ответов.

«Мы следим за тем, что делает судовладелец. Пока в реестре мы не видим смены флага и названия. Но мы постоянно держим связь с моряками. От них знаем, и они прислали нам официальное заявление, подписанное членами экипажа, о том, что на судне уже поднят флаг Сент-Китс и Невис, название «Кристалл Норд» закрашено, вместо него на борту судна красуется новое имя — «Quin Ekaterina». По нашим данным, владелец судна продолжает оформлять документы. Как только мы увидим новое название судна и новый флаг в официальном реестре, мы немедленно обратимся в правоохранительные органы», — добавил Николай Суханов.

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Как сообщало ИА REGNUM, многомесячные задолженности по заработной плате, недействительные трудовые договоры, отсутствие пресной питьевой воды и свежих продуктов питания, аварийный флот, — такова на сегодняшний день реальность, в которой приходится работать российским морякам.

На многих судах под российским флагом фактически узаконено самое настоящее рабство. Но ведь судно официально считается территорией государства, флаг которого развевается на матче судна. Государство, давая разрешение на ношение своего государственного флага, берет на себя ответственность за все, что происходит на борту. Так должно быть. Но на деле — все ровно наоборот. Если посмотреть на танкер «Кристалл Норд», на другие такие же суда под российским флагом, то территория РФ выглядит весьма печально: на ней царят голод, бесправие и полная безнадёга.