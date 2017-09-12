Украинцы наперекор Киеву остаются верны России: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 12 сентября, 2017, 08:00 — ИА Регнум.
- Пример плохой пропаганды: поток украинцев в Россию возрос в полтора раза;
- «Полный паритет»: Россия может предложить дипломатам США въезжать в страну через Крым;
- Закредитованность: в Госдуме придумали, как сократить число потенциальных банкротов-кредиторов;
- Не справился с выборами: глава Саратова подал в отставку;
- «Президент» Кёнигсбергской республики: политскандал набирает обороты.