Майами, США, 12 сентября, 2017, 06:50 — ИА Регнум. Штат Флорида понес большие убытки после разрушительного урагана «Ирма», но худшее, кажется, уже позади, пишет 11 сентября Die Tagesschau.

tpsdave Ураган

Уже сейчас власти штата могут увидеть, какой ущерб нанес Флориде ураган, порывы ветра которого достигали 200 км в час: крыши домов сорваны, как и линии электропередач, 6,2 млн человек остались без электричества.

В Джэксонвилле, самом густонаселенном городе Флориды (880 тыс. человек), уровень воды достиг рекордных показателей. Сотрудники служб безопасности эвакуировали тысячи жителей в безопасные места.

Телекомпания ABC сообщает, что пять человек в штате погибли в результате бедствия, не исключают большее количество жертв. На время бедствия повысился уровень преступности: было сообщено о 28 арестах подозреваемых грабителей. В некоторых районах был введен комендантский час.

Из-за «Ирмы» были отменены 12 тыс. рейсов, международный аэропорт в Майями остается закрытым.

После Флориды ураган направился в штат Джорджия, где вследствие наводнения погибли три человека, как сообщают службы безопасности. Сообщения о штормовых предупреждениях были получены в некоторых частях Южной Каролины и Алабамы.