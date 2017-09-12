Москва, 12 сентября, 2017, 05:43 — ИА Регнум. Число детей, страдающих ожирением в России, увеличилось в два раза по сравнению с показателями 1990-х годов, 12 сентября пишет газета «Известия».

Цитата из д/ф « Варвара-краса, длинная коса». реж. Александр Роу. 1969. СССР

"По данным эндокринологического научного центра Минздрава, этим недугом страдают 5—8% школьников, — говорится в сообщении. — Для сравнения, в 90-е годы этот показатель был на уровне 2—3%».

Выводы сделаны по результатам исследования ФГБУ «Эндокринологический научный центр» российского Минздрава. Были собраны данные школьников по всей России.

К настоящему моменту завершилась первая стадия исследования, и готовится следующая. Полученные сведения позволяют сделать вывод, что распространенность детского ожирения колеблется в пределах восьми процентов.

При этом в 90-х годах распространенность недуга не превышала три процента. Лишний вес имеется у 11—18% детей.

По мнению Павла Окорокова, эндокринолога-репродуктолога, ожирение рискует перерасти в эпидемию.

«По детям это большая цифра. Но у взрослого населения всё гораздо хуже, — сказал он. — Избыток массы тела и ожирение наблюдается более чем у половины россиян».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным на начало июня 2017 года, в России чаще всего ожирение фиксируется у жителей Ненецкого автономного округа, Алтайского края и Пензенской области. По данным Минздрава РФ, в 2015 году диагноз «ожирение» был поставлен 1,31 млн жителей России, а в 2016 году — уже 1,39 млн человек.

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