Берлин, 12 сентября, 2017, 05:39 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель назвала «неприемлемым» отношение Венгрии к решению Европейского суда по вопросу квот на мигрантов, а также пообещала «поднять вопрос» в Европейском совете, передает Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ангела Меркель

«Это неприемлемо, когда правительство говорит, что решение Европейского суда ему неинтересно», — выразила свое негодование госпожа Меркель.

На вопрос, не может ли привести позиция Венгрии к приостановке их членства в Евросоюзе, госпожа канцлер ответила следующее:

«Затрагивается очень фундаментальный вопрос о Европе, а для меня Европа — это область верховенства закона, — пояснила свою позицию Меркель. — Нам придется поднять вопрос об этом на Европейском Совете в октябре».

Напомним, на прошлой неделе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не изменит своей антииммиграционной политики даже после решения Европейского суда, обязавшего Венгрию наравне с другими членами ЕС «взять на себя долю беженцев» с Ближнего Востока.

Ранее, в конце августа, Орбан потребовал от Брюсселя компенсацию за сооружение пограничного ограждения от беженцев в размере €400 млн, что также вызвало критику евробюрократии.

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