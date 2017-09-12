Киев, 12 сентября, 2017, 04:17 — ИА Регнум. Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко внесена в базу данных скандального украинского сайта «Миротворец».

(сс) Цуканов М.В Сайт Миротворец

Причиной опалы, в которую попала украинский политик, является «сознательное нарушение государственной границы Украины, организация и подготовка к незаконному перемещению лица без гражданства через кордон Украины и участие в нападении на режимный объект в составе группы лиц».

«По факту перечисленных правонарушений и преступлений, совершенных Ю. Тимошенко, заведено уголовное дело», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Тимошенко участвовала в мероприятии по «прорыву» через границу бывшего грузинского президента и бывшего украинского гражданина (экс-губернатора Одесской области) Михаила Саакашвили.

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Напомним, Саакашвили провел свою скандальную акцию 10 сентября 2017 года. Он и его группа поддержки осуществили силовой прорыв через кордоны пограничников с территории Польши.

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